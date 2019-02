One Piece: ¡Ya está aquí! El nuevo tráiler de ‘Stampede’ que cuenta con nuevos personajes

El 2019 se presenta como un año muy importante para la franquicia creada por Eiichiro Oda, es decir, para el anime ‘One Piece’, porque el mismo cumplirá dos décadas de su estreno, y es debido a eso que Toei Animation trabaja en la nueva película de la historia de Luffy y compañía.

Esta nueva cinta en la que la gigante productora japonesa viene trabajando, promete convertirse en un punto de inflexión en la historia, por lo que los fanáticos vivirán una temporada muy especial y revivir los grandes momentos que han pasado en el pasado.

Hace poco tiempo, el creador de la historia, Eiichiro Oda, dejó ver cómo serán los diseños de los protagonistas en la película, pero hasta ahora mantenía en secreto la verdadera sorpresa, es decir, la aparición de dos nuevos personajes. Esto se pudo descubrir este miércoles, luego del lanzamiento del primer tráiler que contó con frames reales de la producción, y la presencia de dos piratas por el momento, desconocidos.

Estos personajes recién llegados a la saga, han sido creados por el propio mangaka. El primero de ellos se llama Douglas Bullet y es un antiguo miembro de la banda de piratas de Roger, mientras que el segundo lleva el nombre de Buena Festa y es un promotor de la “Feria Mundial de Piratas”, un evento propiamente dicho de piratas para piratas.

Por ahora, ‘One Piece Stampede’ no tiene una sinopsis, ni tampoco cuenta con un equipo de producción, aunque se espera que los nombres que vemos frecuentemente en el anime también aparezcan en la cinta. Un tema a tener en cuenta, es que como se trata del primer largometraje de la saga, no sorprendería que su creador aún tenga algunas sorpresas guardadas.