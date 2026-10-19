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El vínculo entre Marie Curie y Einstein: tras 100 años, se revela lo que contenían sus 20 años de intercambio de cartas

Las correspondencias abordan aspectos personales y profesionales, desde preguntas científicas hasta preocupaciones sobre el antisemitismo.

Albert Einstein y Marie Curie intercambiaron cartas durante muchos años. Foto: Wikimedia
Albert Einstein y Marie Curie intercambiaron cartas durante muchos años. Foto: Wikimedia
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Albert Einstein y Marie Curie son dos de las figuras más reconocidas de la historia de la ciencia. Él revolucionó la física con la teoría de la relatividad y ella fue la única mujer en obtener dos premios Nobel en dos disciplinas científicas. Sin embargo, existe un aspecto menos conocido de sus vidas: durante más de 20 años mantuvieron un intercambio de cartas que ahora permite conocer una faceta más personal de ambos.

La autora polaca Ewa Łabno-Falęcka reunió 25 cartas y una postal escritas entre 1911 y 1932 en el libro 'Maria Skłodowska-Curie – Albert Einstein – Briefe/1911-1932'. Los documentos muestran que la relación entre ambos estuvo marcada por el respeto, la confianza y también por preocupaciones personales y profesionales, según informa SWR.

Una correspondencia que comenzó en un momento difícil para Curie

Einstein y Curie se conocieron en octubre de 1911, durante la primera Conferencia Solvay, celebrada en Bruselas y a la que fueron invitados destacados científicos de la época. Según Łabno-Falęcka, aquel encuentro dejó una fuerte impresión en ambos. Curie consideraba que Einstein era un joven científico muy talentoso, mientras que él quedó profundamente impresionado por ella.

La correspondencia comenzó en un periodo complicado para Curie. La prensa francesa difundía rumores sobre una supuesta relación entre la científica, que ya era viuda, y un hombre casado. Frente a esa situación, Einstein le escribió para expresarle su respaldo.

"Me impulsa la necesidad de decirle cuánto he aprendido a admirar su espíritu, su energía y su honestidad, y que me considero afortunado de haber tenido el placer de conocerla personalmente en Bruselas", escribió Einstein.

Para Łabno-Falęcka, aquella actitud reflejaba también la personalidad del físico. "Era muy crítico con sus semejantes", explicó la autora al referirse a Einstein.

Cartas personales, ciencia y los momentos más difíciles

Los documentos recuperados permiten observar una relación que iba más allá de la ciencia. En algunas cartas hablaban de una posible excursión por las montañas de Suiza, mientras Einstein invitaba a Curie a visitar a su familia o se disculpaba por su 'manera a veces brusca'. Ella, por su parte, confiaba en él para hablar sobre decisiones profesionales. También intercambiaban ideas sobre asuntos científicos, como los rayos X en los cristales.

La correspondencia adquirió un tono más serio durante la década de 1920. Ambos participaron en una comisión de la Sociedad de Naciones dedicada al intercambio internacional de la ciencia. En ese periodo, Einstein llegó a plantearse abandonar su trabajo, en parte porque se sentía amenazado por el creciente antisemitismo en Alemania. Curie intentó inicialmente convencerlo de que no lo hiciera.

La historiadora Sabine Presuhn considera estas cartas testimonios excepcionales de aquel periodo. "Él se sentía amenazado (...) y también se lo dijo abiertamente a Marie Curie", señaló.

La búsqueda de estos documentos llevó a Łabno-Falęcka a distintos archivos. En París encontró cartas que todavía no habían sido digitalizadas y que, además, conservaban polvo radiactivo debido al trabajo de Curie con elementos radiactivos. Los documentos tuvieron que ser limpiados antes de ser manipulados.

Las cartas, escritas por Curie principalmente en francés y por Einstein generalmente en alemán, muestran así una relación basada en la confianza y el respeto. Ambos se trataban formalmente de usted, en una correspondencia que, décadas después, permite acercarse a sus preocupaciones científicas y personales.

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