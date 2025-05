La final de la Champions League será un día muy especial para el entrenador Luis Enrique. Antes pocos días de que el PSG busque su primera 'Orejona' frente al Inter de Milán, unas declaraciones del estratega español, sobre la promesa que le realizó a su hija fallecida, viene circulando en distintas redes sociales.

Luego de eliminar al Arsenal en las semifinales de la presente edición, el técnico de 55 años recordó la vez que ganó la Liga de Campeones con el Barcelona en el 2015.

Luis Enrique y la promesa a su hija fallecida para la final de la Champions

Al recordar lo acontecido con el conjunto blaugrana, Luis Enrique rememoró lo que vivió con su pequeña hija, cuando él y Xana clavaron una bandera en el campo de juego.

"Yo tengo un recuerdo increíble, porque a mi hija le gustaban mucho las fiestas y estoy seguro de que donde está, sigue haciendo fiestas. Recuerdo una foto increíble que tengo con ella, en la final de la Champions en Berlín. Clavamos una bandera del Barcelona en el campo, tengo el deseo de poder hacer lo mismo con el PSG", manifestó en conferencia de prensa.

"No estará mi hija… no estará físicamente, pero estará espiritualmente y eso para mí es muy importante. Tengo la motivación de continuar adelante con lo que la vida me da, a través de compartirlo con mi familia", agregó.

¿Cuándo juegan PSG - Inter por la Champions League?

La gran final de esta edición de la Liga de Campeones se disputará el sábado 31 de mayo de este año en el Allianz Arena, en Múnich, Alemania. Ambos equipos ya se han cruzado en partidos amistosos disputados en el 2013 y 2023.

¿A qué hora juega PSG - Inter por la Champions League?

El encuentro entre PSG - Inter que determinará al campeón de la 'Orejona' comenzará desde las 2:00 p. m. (hora de Perú) y a las 9:00 p. m. en Italia y Francia.

¿En qué canal ver PSG - Inter por la Champions League?

En todo Sudamérica, la gran final de la Copa de Europa será trasmitido por ESPN, ESPN Premium y Fox Sports. Vía streaming, la final se podrá ver a través de Disney Plus, Movistar Plus, Flow, DirecTV GO, DAZN, MAX.