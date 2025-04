Sinner niega haberse beneficiado de un "trato de favor" en caso de dopaje

El tenista número 1 del mundo Jannik Sinner, que está a punto de regresar a las pistas luego de tres meses de suspensión por dopaje, negó las acusaciones de haberse beneficiado de un trato de favor por parte de las autoridades antidopaje.

"He sido un poco criticado por supuestamente haber recibido un trato diferente, pero no es verdad. Nadie tiene tratos de favor", declaró en una entrevista a la emisora italiana Rai, difundida en la noche del martes.

"Hubo tantas y tantas audiencias (de las autoridades antidopaje), me han controlado quizás más que a los demás", continuó el italiano, que debería volver a la competición durante el Masters 1000 de Roma (7 al 18 de mayo).

"No quiero responder o reaccionar (a las críticas), son libres de decir lo que quieran y de juzgar a la gente. Para mí, lo que cuenta, es que yo sé lo que pasó, fue difícil y no le deseo a nadie de pasar de inocente a vivir lo que yo he vivido", añadió el vencedor del pasado Abierto de Australia.

Tras dar positivo en clostebol en marzo de 2024, Sinner explicó la presencia de ese anabolizante en las muestras por una contaminación accidental, a través de un masaje recibido de un miembro de su equipo.

La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (Itia) no infligió ninguna suspensión a Sinner en un primer momento. Pero la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) recurrió, lo que exponía al italiano a una suspensión de uno a dos años, antes de que las dos partes alcanzasen un acuerdo en febrero para cumplir una sanción de tres meses, que terminará el 4 de mayo.

Ese acuerdo ha sido criticado por varios tenistas, tanto retirados como en activo, o por su compatriota y campeona olímpica de natación Federica Pellegrini.

"A mi parecer, cuando hay una contaminación como la que me pasó a mí, o si absorbes algo comiendo sin darte cuenta, como puede pasar, y si los doctores dicen que eso no te da ni más fuerza ni más lucidez, es otra cosa, hay todo un protocolo", insistió Sinner.

"Realmente me costó aceptar esos tres meses de suspensión, porque en mi cabeza, no he hecho nada malo", confesó.

