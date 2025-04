Hansi Flick: "Creo que entrenaré al equipo el año que viene"

El técnico alemán del FC Barcelona Hansi Flick descartó confirmar este martes si renovará con el club catalán, si bien hizo público su bienestar con el equipo, vencedor ya de Supercopa y Copa del Rey y todavía en liza en LaLiga y la Champions.

"Creo que entrenaré al equipo el año que viene sí. Tengo contrato hasta finales de la temporada que viene, estoy muy contento y me encanta este equipo. No es el momento indicado y no es momento de hablar de ello. No nos centramos en lo que pasará en el futuro", afirmó Flick en rueda de prensa previa al partido de ida de semifinales de Champions frente al Inter.

"Solo estamos enfocados en la ida y es la primera parte del objetivo. El Inter será muy difícil, es uno de los mejores defensores de Europa. Tienen un gran centro del campo y unos grandes laterales. Debemos estar preparados", sostuvo el preparador alemán, quien cree que la victoria ante el Real Madrid en la final de Copa del Rey ayudará al equipo.

"Lo que puedo decir es que todos los jugadores están concentrados y que quieren llegar a la final (de Champions). La victoria contra el Real Madrid es importante para las emociones y nos puede ayudar a seguir empujando. Creo que podemos llegar a la final. Ellos (el Inter) lo darán también todo", dijo.

Flick reveló que se había reunido con sus pupilos este martes para hablar de lo que tienen que cambiar.

"En el centro del campo tendrán cinco jugadores y tendremos que proteger los espacios. Para nosotros es muy importante mantener el balón y reducir los errores, además de estar concentrados en defensa", puntualizó.

También se refirió a la mala racha de tres partidos consecutivos perdidos por los de Simone Inzaghi: "La Champions es una oportunidad muy grande para el Inter de conseguir el título. Es algo completamente diferente y no importan los partidos del pasado y las últimas derrotas".

