Cerúndolo se deshace de Zverev en octavos del Masters 1000 de Madrid

El argentino Francisco Cerúndolo (21º ATP) se impuso este martes al alemán Alexander Zverev, número dos del mundo, por 7-5 y 6-3 y pasó a cuartos de final del Masters 1000 de Madrid que se disputa en la Caja Mágica.

Cerúndolo, que venció al tenista germano en una hora y media, se enfrentará al checo Jakub Mensik (23º), quien ganó al kazajo Alexander Bublik (75º) por 6-3 y 6-2.

Zverev ya sufrió ante el español Alejandro Davidovich (N.29) en la ronda anterior, a quien derrotó por 2-6, 7-6 (7/3), 7-6 (7/0) en casi tres horas.

Sólidos en el servicio en el primer parcial, Cerúndolo terminó por llevárselo en su segunda bola de set.

En la segunda manga, el argentino despegó con un 2-0 a su favor gracias a los errores no forzados de Zverev, que se frustró en el 4-1 lanzando su raqueta al suelo.

Al término del encuentro, el tenista sudamericano confesó que llegó a odiar durante tres años el torneo de Madrid por la altura, ya que no jugaba bien. "Ahora, me encuentro muy bien en cancha, estoy muy contento", afirmó en pista.

El de Buenos Aires resaltó la importancia que tiene volver a ganar, ya por tercera vez, la segunda en Madrid, a Zverev.

"El tenis masculino está muy abierto, hay muchos que pueden ganar. Shasha (Zverev) era uno de los favoritos pero hay otros. Jakub Mensik -su próximo rival- viene de ganar en Miami, muy joven, saca como una bestia. No me veo favorito, me veo cincuenta y cincuenta. Está todo muy abierto porque el nivel es muy alto en todos los jugadores que quedan", apuntó.

"En el circuito masculino está todo muy igualado. Quizá Sinner, Alcaraz, Djokovic o Zverev estén un poco por encima del resto. Pero cada partido es una batalla", profundizó Cerúndolo.

"Jugué un gran partido. Sé que a él (Zverev) le gusta jugar aquí y ganarlo dos veces y otra más es un gran mérito", recalcó.

- Apagón -

Por su parte, Zverev, contrariado por la derrota sufrida señaló que el día del derrumbe energético en la península ibérica resultó complicado ya que padece diabetes t necesita unas pautas.

"Para mí, concretamente, fue quizás un poco más complicado que para otros debido a mi diabetes. Tengo un horario fijo para comer y cosas así, y, por supuesto, no fue posible porque, desde las 12, no comí mucho", declaró en rueda de prensa.

"Pero eso no es excusa porque, repito, siento que mi oponente jugó mejor", prosiguió. "Fue igual para todos. No todos comieron lo que querían y quizá no entrenaron lo que querían, pero no es nada de lo que pueda quejarme porque todos estábamos en la misma situación", remarcó.

El alemán subrayó que "estaba pegando bien de derecha y de revés", pero reconoció que Cerúndolo jugó mejor: "Quizás jugué un mal juego con 6-5 en el primer set, pero esto es un juego por partido, esto puede pasar".

rsc/pm