Swiatek se venga de Eala y pasa a tercera ronda en Madrid

La polaca Iga Swiatek, número dos del mundo, acabó imponiéndose este jueves a la joven filipina Alexandra Eala (N.72) por 4-6, 6-4 y 6-2 en dos horas y cuarto y se clasificó a la tercera ronda del WTA 1000 de Madrid.

La vigente campeona del torneo madrileño se vengó de su derrota de hace un mes en el WTA 1000 de Miami, el único partido en el que ambas se habían enfrentado hasta el momento.

"Fue mi primer partido aquí, y por lo que recuerdo nunca fue tan fácil acomodarme aqui. En los primeros entrenamientos hizo frío y ayer (miércoles) más calor; no he tenido buenas sensaciones durante el partido realmente", se justificó Swiatek por los numerosos errores que cometió sobre todo en el primer set.

"Me lo tomo de manera positiva porque obviamente sé cómo puedo jugar y está claro que no estaba jugando como me gusta. Pero, honestamente, las últimas semanas no fueron fáciles, así que solo me fijo en los siguientes objetivos, encontrar algo de confianza y no pensar mucho en los partidos ya jugados", prosiguió la polaca.

Swiatek reaccionó en la segunda manda después de perder la primera ante la tenista de 19 años, que ganó a la búlgara Viktoriya Tomova en primera ronda.

La tenista demostró ser una especialista en tierra batida, una superficie donde ganó Roland Garros en cuatro ocasiones.

En tercera ronda, Swiatek se medirá a la checa Linda Noskova que eliminó a la argentina Maria Lourdes Carlé, por 7-5 y 6-1.

Por su parte, Eala también expresó su alegría por haber puesto entre las cuerdas a la número dos del ranking WTA: "Ha sido un partido difícil, en el que mi rival estuvo por encima mío en momentos clave", aseguró la filipina en la zona mixta.

También avanzó a la tercera ronda la joven rusa Mirra Andreeva (7ª del mundo, 17 años), que derrotó 6-3 y 6-4 a la checa Marie Bouzkova (58ª).

Entre los participantes sudamericanos, los brasileños Beatriz Haddad Maia (19ª) y Joao Fonseca (65º) avanzaron en el torneo.

La primera a la tercera ronda, tras ganar a la estadounidense Bernarda Pera (81ª) y el joven Fonseca a la segunda ronda, superando 6-2 y 6-3 al danés Elmer Moller (114º).

Igualmente se clasificaron a la segunda ronda en el cuadro masculino el chileno Nicolás Jarry (57º) y el argentino Tomás Etcheverry (51º), al imponerse respectivamente al alemán Daniel Altmaier (67º) por 6-3 y 6-2 y al serbio Hamad Medjedovic (61º) por 6-4, 6-7 (4/7) y 6-4.

rsc/dr