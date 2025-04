El tipo de cambio en Argentina se liberará "con el tiempo" (presidente del Banco Central)

La flotación libre del tipo de cambio en Argentina "llegará con el tiempo", sin una fecha que genere "ansiedad" e "incertidumbre", afirmó este miércoles Santiago Bausili, presidente del Banco Central del país sudamericano, en un acto en el FMI en Washington.

En una sala llena, Bausili explicó los desafíos del programa de ajuste económico del presidente ultraliberal Javier Milei.

"Argentina se había quedado sin opciones" y el "banco central imprimía dinero constantemente por dos razones: para financiar al Tesoro y para pagar intereses sobre sus propias obligaciones", empezó diciendo en el Fondo Monetario Internacional.

Había que hacer que el peso fuera más atractivo. En vez de optar por el método tradicional, que es "aumentar las tasas y decirle a la gente mantengan esta moneda, porque al final del ciclo serán más ricos" y cobrarán intereses, "adoptamos una postura muy agresiva".

El Banco Central llevó "las tasas de interés a un terreno negativo en términos reales, lo cual era arriesgado, pero confiamos en el hecho de que teníamos controles de capital fuertes y pensamos que la propuesta de escasez sería más atractiva", explicó Bausili.

Las tasas de interés negativas buscan que los inversores y empresas inviertan más en vez de acumular capital.

"Empezamos diseñando el programa con una suposición muy fuerte, que es, no tenemos ninguna credibilidad (...) No importa quién esté en el cargo, quién diseñó el programa, quién esté diciendo qué, cero credibilidad. Y la credibilidad es una herramienta política extremadamente poderosa", dijo Bausili.

La Argentina de Milei ha entrado en una nueva fase del programa de ajuste.

"Lo llamamos fase tres. Es como el iPhone", bromeó Bausili.

El país, crónicamente endeudado, cuenta con ayuda para su plan de estabilización económica: ya recibió 12.000 millones de dólares del FMI, como primer tramo de un préstamo de 20.000 millones de dólares.

Si se suman los fondos comprometidos por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo tendrá un total de 42.000 millones de dólares.

La inyección de dinero fresco debe permitir estabilizar un peso y continuar con la caída de la inflación (del 211% interanual a fines de 2023 al 59% actual).

A cambio el gobierno levantó muchos de los controles cambiarios vigentes desde 2019.

E introdujo un nuevo esquema de flotación para la cotización del dólar entre bandas, con un mínimo de 1.000 y un máximo de 1.400 pesos, cuyos límites se ampliarán a un ritmo de 1% mensual.

"¿Cuándo va a flotar libremente? Llegará con el tiempo. No hay una fase adicional para la libre cotización. No hay una etapa posterior que genere ansiedad y que cause incertidumbre", prometió Bausili. "Seguimos teniendo restricciones porque aún existen desequilibrios", añadió.

Porque "si no tienes credibilidad (...) solo deberías dar un paso adelante una vez que estés extremadamente seguro", concluyó en la charla con el director del FMI para América Latina y el Caribe, Rodrigo Valdés, muy criticado por Milei.

erl/mel