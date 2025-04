Campeones en problemas: Estudiantes y Botafogo, por un respiro en la Libertadores

Dueño de cuatro coronas de la Copa Libertadores, Estudiantes de La Plata intentará salir de un momento crítico cuando reciba el miércoles en Argentina al campeón defensor, el Botafogo de Rio de Janeiro, también urgido de enderezar el camino en el Grupo A.

Ambos equipos, de tradición en Sudamérica, viven un mal momento tanto en el torneo continental como en los campeonatos argentinos y brasileños.

El Pincha logró un buen triunfo sobre Carabobo en Venezuela (0-2), pero luego fue sorprendido en casa por el líder, Universidad de Chile (1-2), un resultado que trastocó por completo su panorama.

El 'Fogão', por su parte, perdió en su estreno frente a la U en Santiago (1-0) y recuperó fuerzas luego en Rio a expensas de los venezolanos (2-0), mostrando en la Copa la irregularidad que asusta en el Brasileirao.

El par de cuadros aterrizan en la tercera jornada con tres puntos, tres menos que el puntero, y sumidos en dudas.

- Domínguez, ¿en la cuerda floja? -

La situación asoma compleja para un Estudiantes que sólo ganó uno de sus últimos ocho partidos en todas las competencias, el mencionado éxito en Venezuela.

En el Apertura local ha ido de gran protagonista a caída en picada, con tres derrotas en sus últimos cuatro cotejos, incluido el 2-0 ante Boca Juniors el sábado en La Bombonera.

El mal momento del Pincha, que alzó la Libertadores por última vez en 2009, detonó las dudas sobre la situación del DT Eduardo Domínguez.

"No es un tema mi continuidad. Yo me levanto todos los días con ganas de estar acá. Preguntar por mi continuidad me parece desubicado", afirmó.

"Hay cierta incomodidad en el día a día, pero hay que ponerle carácter y tranquilidad. Debemos trabajar duro y convencernos de que podemos salir de este mal momento, nos está costando readaptarnos a la realidad. La exigencia que nos ponemos es clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores", agregó.

- Campeón en aprietos -

En tierras cariocas tampoco escampa.

El Glorioso, ahora comandado por el portugués Renato Paiva, todavía no encuentra el nivel que le permitió arrasar la temporada pasada.

En la liga tiene apenas un triunfo en cinco jornadas, está sumergido en un inquietante 15º puesto y el domingo cayó en Belo Horizonte ante Atlético Mineiro (1-0).

Los de Paiva, muy cuestionado, resienten las múltiples bajas de hombres clave en el inolvidable 2024, como el extremo brasileño Luiz Henrique, transferido al Zenit ruso, y el medio argentino Thiago Almada, emigrado al Lyon francés.

"No huimos de la responsabilidad. El momento no es bueno, lo sabemos (...) pero no es momento de estar divididos", expresó el defensor Alex Telles.

Paiva, por su lado, confió en que los resultados aparecerán: "Esta etapa no es buena, pero este grupo ya ha pasado por momentos difíciles y los ha revertido".

El encuentro se jugará el miércoles a las 21H30 locales (00H30 GMT del jueves) en el estadio UNO.

Posibles alineaciones:

Estudiantes: Matías Mansilla - Eric Meza, Sebastián Boselli, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia - Santiago Ascacibar, Gabriel Neves, Cristian Medina - Tiago Palacios, Guido Carrillo, Edwuin Cetré (Facundo Farías). DT: Eduardo Domínguez.

Botafogo: John - Vitinho (Mateo Ponte), Jair, Alexander Barboza (David Ricardo), Alex Telles - Gregore, Marlon Freitas - Artur, Jefferson Savarino, Matheus Martins - Igor Jesús. DT: Renato Paiva.

