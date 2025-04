Kim Kardashian, la reina absoluta de la influencia en el siglo XXI

Multimillonaria, sacerdotisa de las redes sociales, invitada del despacho oval y una sirena natural: Kim Kardashian ha dominado el siglo XXI como nadie.

Su presencia ha sido una constante en la cultura popular durante casi dos décadas. Cada cosa que hace capta la atención y siempre parece tener todo bajo control.

A otros símbolos pop los consumió la fama, el abuso de drogas o líos personales, pero Kardashian se ha mantenido en la cima de su poder y desafía a quienes la critican por falta de sustancia o por ser famosa solo porque es famosa.

Kardashian, de 44 años, debe testificar en mayo en un tribunal de París por un asalto a mano armada en 2016 que terminó con el robo de joyas valoradas en millones de dólares.

Seis personas deben responder por el atraco en el que desaparecieron piezas como un anillo de diamantes que le dio Kanye West, entonces su marido.

- Fama -

Nacida en Los Ángeles en 1980, la infancia de Kardashian transcurrió alrededor de la fama.

Luego del divorcio de sus padres, en 1991 su madre se casó con Bruce Jenner, campeón olímpico de decatlón en 1976, quien hizo la transición de género y ahora se llama Caitlyn.

Su padre, Robert, fue el abogado que defendió a O.J. Simpson en su juicio por homicidio en 1995.

Kardashian saboreó la fama desde la adolescencia, cuando sus amigas eran celebridades como Nicole Richie y Paris Hilton.

Pero fue la filtración de un video sexual casero junto a un novio lo que la hizo mundialmente conocida.

Los escépticos resaltaron que el video, grabado cuatro años antes, apareció justo cuando Kardashian y su familia se preparaban para promocionar "Keeping up with the Kardashians", un reality que seguía de cerca las vidas de los miembros del clan en medio del lujo y la riqueza, pero también de una increíble mezquindad y superficialidad.

Planeada o no, la filtración del video fijó a Kardashian en la retina colectiva.

"Keeping up with the Kardashians", que seguía los vaivenes de las hermanas Kim, Kourtney y Khloe, y sus medio hermanas Kendall y Kylie Jenner, fue uno de los programas de telerrealidad más longevos con 20 temporadas.

Varios emprendimientos, como KKW Beauty o KKW Fragrance ubicaron a Kardashian como una competidora seria en el sector de la moda, impulsada por el auge de las redes sociales, donde sus habituales selfis arriesgadas esculpían una imagen de jefa.

Pero fue Skims la que realmente disparó el flujo de caja.

La marca de ropa celebra sin complejos la figura femenina, y alardea de fabricar "prendas modeladoras construidas técnicamente que resaltan las curvas".

La firma fue valorada en 4.000 millones de dólares en 2023, mientras que Forbes estima en 1.700 millones de dólares el patrimonio personal de Kardashian.

- Kanye -

Su aventura en la moda se repotenció gracias a su relación con el rapero y diseñador Kanye West.

Su ostentoso matrimonio en 2014 fue una "histórica avalancha de celebridades", según el New York Times.

La pareja voló a Francia para un ensayo antes de la boda en el Palacio de Versalles, adonde llegó en una carroza bañada en oro antes de viajar a Florencia para sellar la unión.

Cuatro hijos después, la relación enfrentó problemas conforme el comportamiento de West se volvía más errático.

Una extraña y truncada apuesta de Kanye por la presidencia de Estados Unidos en 2020 terminó con una confesión personal.

Kardashian pidió empatía hacia su marido, quien alguna vez dijo que padecía un trastorno bipolar, pero en 2021 solicitó el divorcio.

Ella dice que ha tratado de proteger a sus cuatro hijos del inevitable dolor de la separación.

"Quieres ser cuidadosa porque son apenas niños, y es difícil atravesar esto a cualquier edad", declaró a GQ en 2023.

"Al final lo que importa es que los niños se sientan amados y escuchados", añadió.

Sus hijos sin duda destacan: los 357 millones de seguidores de Kardashian en Instagram opinan regularmente sobre ellos.

En medio de la maternidad, de los programas de televisión, de alfombras rojas y de un emprendimiento multimillonario, Kardashian encontró tiempo para iniciar una carrera en Derecho.

Tras lograr del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien visitó en persona, el indulto de una abuela en prisión perpetua por un primer delito relacionado con drogas, Kardashian se anotó como pasante en una firma de abogados.

En 2021, en su cuarto intento, pasó uno de los exámenes de Derecho de California, una prueba de siete horas de duración que solo aprueba el 20% de los postulantes.

Kardashian dijo que su padre, fallecido en 2003, "estaría muy orgulloso".

"Estaría impactado de enterarse que ahora este es mi rumbo".

hg/pr/ag/nn

