Piastri gana en Arabia Saudita y pasa a liderar el Mundial de F1

El australiano Oscar Piastri (McLaren) conquistó el Gran Premio de Arabia Saudita, quinta prueba de la temporada de F1, y se colocó líder del Mundial de pilotos, este domingo en el circuito urbano de Yedá.

Piastri superó al cuádruple campeón del mundo Max Verstappen (Red Bull) y al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que logró al fin el primer podio de la temporada para la 'Scuderia' en la carrera principal de un Gran Premio.

"Muy contento por haber ganado, la diferencia se marcó al principio, gran carrera", celebró el protagonista del día, que cruzó la bandera de cuadros con 2,843 segundos sobre 'Mad Max', y que con tres victorias -después de China a finales de marzo y el domingo pasado en Baréin- en cinco carreras en lo que va de temporada se postula como un aspirante a la corona final.

- Sanción a Verstappen -

La victoria del australiano de 24 años se decidió en gran medida en la primera curva, cuando Verstappen recibió una sanción de cinco segundos por haberse beneficiado de una salida de pista.

El australiano, que había dejado escapar la pole position ante Verstappen por sólo diez milésimas de segundo el sábado, realizó una muy buena salida el domingo, obligando al neerlandés a recortar en la primera curva.

Una maniobra por la que Verstappen fue sancionado con cinco segundos, lo que dio el liderato de la carrera a Piastri, que supo gestionar hasta el final.

Piastri se convierte así en el primer australiano al frente del Mundial de F1 desde Mark Webber (su actual representante) hace 15 años. El piloto de Melbourne lidera la general de pilotos con 10 puntos sobre su compañero en los monoplazas papaya Lando Norris.

"Estoy muy feliz, fue una carrera difícil. Fue un poco complicado al principio, en la primera curva y después para seguir a Max (Verstappen). A nivel general fue bien pero nos falta aún un poco" en términos de rendimiento, señaló Piastri.

Al término de la carrera se vio a un Verstappen molesto con la sanción que le infligieron los comisarios, aunque optó por no comentarla en caliente. "Quiero dar las gracias a los aficionados por el apoyo, fue un gran fin de semana, es un circuito que me encanta. El resto (la sanción) no depende de mí", declaró el cuádruple campeón del mundo.

Norris, que comenzó el fin de semana liderando la clasificación del Mundial, arrebató el cuarto puesto del Gran Premio a los Mercedes de George Russell y del joven italiano Kimi Antonelli. La séptima plaza fue para el británico de Ferrari Lewis Hamilton.

A pesar de su remontada, Norris cierra el fin de semana como el gran perdedor, después de haber chocado el sábado contra el muro de seguridad en la Q3.

- Choque de Tsunoda -

El top-10 quedó completado por los dos Williams del español Carlos Sainz y del tailandés Alexander Albon, y por el 'rookie' francés Isack Hadjar (Racing Bulls), autor de una meritoria remontada después de haber salido desde el puesto 14 de la parrilla.

Como cada año desde la primera edición del GP saudita en 2021, la carrera se vio perturbada por la intervención del coche de seguridad.

En esta ocasión no tuvo demasiada incidencia en el desenlace de la carrera, ya que apareció en la primera vuelta, después del choque entre el japonés Yuki Tsunoda, compañero de Verstappen, y el francés Pierre Gasly (Alpine), unos segundos después de la salida.

Luego de esta etapa de un frenético tríptico asiático, la F1 se toma un respiro antes de que su circo vuelva a la carga en Miami dentro de dos semanas.

nb/iga/dr

undefined