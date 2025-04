Real Madrid sin milagro ante Arsenal, Inter deja KO al Bayern y se cita con el Barça

El vigente campeón Real Madrid y el equipo de la ciudad que albergará la final, el Bayern de Múnich, se despidieron de la Champions tras caer este miércoles en cuartos ante Arsenal (1-2; 3-0 en la ida) e Inter de Milán respectivamente (2-2; 1-2 en la ida).

Los 'Gunners' pelearán por un puesto en la gran final del 31 de mayo en la capital bávara con el París SG de Luis Enrique, en un duelo entre dos equipos que nunca han levantado la 'Orejona', mientras que el Inter de Lautaro Martínez, que disputará sus segundas 'semis' de la máxima competición europea en las tres últimas ediciones, será el penúltimo obstáculo de un Barça que persigue reencontrarse con la corona europea desde 2015.

La ilusión indisimulada con la que el Santiago Bernabéu encaraba el choque de vuelta ante el conjunto inglés después del 3-0 sufrido en Londres se fue diluyendo con el paso de los minutos, a pesar de pequeños destellos para la esperanza en el primer tiempo en forma de penal atajado por Thibaut Courtois ante Bukayo Saka, o del gol anulado a Mbappé por fuera de juego.

- Un gol en 180 minutos -

El extremo internacional inglés se repuso del nefasto penal lanzado en un intento de estilo 'Panenka', y adelantó a los suyos culminando una buena jugada colectiva picando el balón ante Thibaut Courtois (65) poco antes de que el brasileño Vinicius (67) marcase el único gol de los 'merengues' en este doble duelo al aprovechar un despiste de William Saliba.

El brasileño Gabriel Martinelli (90+3) marcó el 2-1 para un Arsenal que está cerca de regresar a una nueva final de Champions, su primera desde 2006 (derrota ante el FC Barcelona).

"Me he dado cuenta de por qué en este estadio puede pasar cualquier cosa. Tiene una gran capacidad de generar caos, incertidumbre, de no poder controlar ciertas cosas, pero hemos sabido salir de ahí", declaró Arteta.

La resaca será dura para el conjunto de Carlo Ancelotti ante el serio riesgo de terminar la temporada en blanco. La final de la Copa del Rey, el sábado 26 ante el Barcelona, adquiere ahora todavía más importancia.

"Si bajamos los brazos y no estamos motivados para el próximo partido, significará que no manejamos bien la parte triste", analizó el técnico italiano.

- Inter de... Lautaro -

El Barça será precisamente el rival del Inter de Milán en la otra semifinal.

Guiado de nuevo por Lautaro Martínez y con unos últimos minutos de 'catenaccio': el conjunto 'nerazzurro' jugó con fuego pero no se quemó al empatar 2-2 ante el Bayern de Múnich, haciendo valer su triunfo 2-1 de la ida en Alemania.

Un tanto de Harry Kane en el 52 dio esperanzas al Bayern e igualó virtualmente el pulso, pero entonces apareció Lautaro Martínez para devolver la igualdad al marcador en el 58, poco antes de que Benjamin Pavard, precisamente un exjugador de los muniqueses, pusiera el 2-1 en el 61.

En el 76 Eric Dier puso un 2-2 que dio emoción al último cuarto de hora, pero el Inter resistió y evitó la prórroga.

Lautaro ya había sido protagonista en la ida, abriendo el marcador para los suyos en Múnich, y marcó por quinto partido seguido en Champions, elevando su cuenta en esta edición a ocho.

"Recordaremos este partido mucho tiempo. Tenemos personalidad, corazón, inteligencia. Hoy demostramos que somos capaces de hacer grandes cosas", celebró el campeón mundial argentino.

- Bayern, sin 'su' final -

Para el Bayern, la desilusión es enorme ya que la final de esta Champions tendrá como escenario su Allianz Arena el próximo 31 de mayo y los bávaros soñaban con conquistar en casa su séptima corona europea, cinco años después de la última.

Alemania pierde así su último representante en esta Champions, un día después de la caída del Borussia Dortmund ante el Barça, mientras que el único club italiano en los cuartos puede seguir soñando con levantar la 'Orejona', quince años después de haberlo logrado de la mano de José Mourinho.

Este duelo supuso precisamente el final de la larga historia (163 partidos) del delantero Thomas Müller con el Bayern de Múnich en la gran competición europea, ya que el emblemático atacante de 35 años abandonará el club de toda su vida al término de la actual temporada.

iga/dr