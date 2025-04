Piastri logra la 'pole' en Baréin, Norris decepciona con sexto tiempo

Oscar Piastri tendrá todo a su favor el domingo en el Gran Premio de Baréin: el volante del McLaren, mejor monoplaza de la parrilla, y una 'pole position' con cinco posiciones por delante de su compañero Lando Norris, líder del Mundial pero que decepcionó en la clasificación.

Piastri logró entre las dunas del desierto de Baréin la segunda 'pole position' de su carrera, luego de haber conseguido la primera el mes pasado en el Gran Premio de China.

Sobre el técnico trazado de Sakhir, cuatro de los últimos cinco vencedores arrancaron desde la 'pole'.

"He tenido confianza durante todo este fin de semana", declaró. "Los otros han terminado un poco más cerca de mí de lo que me habría gustado, pero he logrado una buena vuelta cuando hacía falta, así que estoy muy contento".

Para McLaren, que dominó de forma clara las tres sesiones de ensayos libres, la clasificación del sábado dejó sin embargo un sabor agridulce: si bien Piastri se impuso en 1 minuto, 31 segundos y 646 milésimas, Norris no fue capaz de seguir ese ritmo.

- Verstappen incómodo con su Red Bull -

El británico perdió cerca de cuatro décimas de segundo respecto a su compañero, un hueco en el que entraron cuatro pilotos: George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), el prodigio italiano Kimi Antonelli (Mercedes) y Pierre Gasly (Alpine).

Visiblemente decepcionado, Norris se lamentó tras la sesión: "Simplemente no soy suficientemente rápido".

Desde la sexta posición, partirá en la tercera línea por delante de Max Verstappen (Red Bull), su perseguidor en el Mundial, sobre el que tan solo cuenta con un punto de ventaja antes de la cuarta prueba de las 24 del calendario.

Durante las tres sesiones de ensayos libres 'Mad Max', cuádruple vigente campeón del mundo, se quejó de su Red Bull.

"Hay algo que no funciona en este coche. Ya no puedo frenar de ninguna manera", se quejó por radio a su equipo.

En la labor de amenazar a Piastri en la carrera del domingo, Mercedes parece el equipo mejor posicionado. Pero Russell también se quejó de falta de adherencia de su monoplaza el sábado, durante los ensayos libres.

- Ferrari prueba sus mejoras -

Desde la segunda línea, Charles Leclerc será otro candidato a pelear por la victoria. El monegasco volvió a superar ampliamente a su compañero británico Lewis Hamilton, que cayó hasta la quinta línea.

La 'Scuderia' llegó a Baréin con un monoplaza dotado de piezas nuevas, y en especial un fondo plano completamente rediseñado. La tercera posición de Leclerc parece una primera señal positiva de estos cambios.

Hamilton, siete veces campeón del mundo, parece necesitar todavía un poco más de tiempo para adaptarse a Ferrari y a su cultura, incluso si su victoira en el esprint de China disparó la ilusión.

"Espero que lo que aportemos este fin de semana podrá ayudarnos al menos a reducir un poco nuestra desventaja y a estar un poco más en la pelea con los demás", había dicho el británico antes de la clasificación.

Uno de los pilotos más felices tras la sesión de clasificación fue Gasly. El francés logró llevar a su Alpine a la tercera línea, en quinta posición, todo un alivio para el único equipo que todavía no ha sumado ningun punto en las tres primeras pruebas de la temporada.

También fue positiva la octava posición del español Carlos Sainz (Williams). Por su parte, su compatriota Fernando Alonso (Aston Martin) no superó el corte de la Q2 y saldrá el domingo desde la 14ª posición.

