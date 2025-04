Las reivindicaciones del Top-20 sobre el reparto de los ingresos en el tenis

Cinco días después de la revelación de una carta firmada por miembros del Top-20 del tenis mundial exigiendo a los organizadores de los Grand Slams una distribución de ingresos más favorable para los jugadores, varios han dado detalles de la iniciativa en el arranque del Masters 1.000 de Montecarlo.

- ¿Quién firmó la carta? -

Según L'Equipe, la carta fue firmada por "los miembros del Top-20 masculino y femenino".

"Dentro de la ATP, se llamó o contactó a los jugadores del Top-20 para ver si podíamos firmar una carta muy sencilla", explicó el sábado a la AFP el canadiense Félix Auger-Aliassime (19º).

"Es solo una carta a los Grand Slams para ver si los jugadores pueden sentarse para renegociar la parte de los ingresos que se redistribuyen a los jugadores", añadió.

Sin embargo, no todos los miembros del Top-20 masculino parecen haber sido preguntados: el francés Ugo Humbert (20º) aseguró el domingo que no había sido "solicitado" para firmar la carta dirigida a los organizadores del Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open.

- ¿Qué reclaman los jugadores? -

Según los jugadores preguntados en Montecarlo, la parte de los ingresos que perciben los tenistas durante los torneos del Grand Slam está en torno al 15%, un porcentaje que consideran insuficiente al compararlo con el que reciben los campeones de las grandes ligas deportivas estadounidenses como la MLB (béisbol) o la NBA (básquet).

"No pedimos el 50% de los ingresos como en la NBA, pero una parte más equitativa", explicó el número 2 mundial Alexander Zverev, miembro del Consejo de Jugadores de la ATP.

Para la leyenda Novak Djokovic (5º), 24 títulos de Grand Slam, "no solo hay" reivindicaciones económicas detrás de la carta de los jugadores.

Estos últimos también reclaman ser más "consultados" por los organizadores de los grandes "cuando realicen grandes cambios o toman decisiones importantes".

"Nos afectan directamente, debemos participar en la conversación", señala Djokovic, cofundador del sindicato de jugadores PTPA, entidad que lanzó a mediados de marzo una ofensiva judicial contra cuatro órganos principales del tenis mundial (ATP, WTA, ITF e Itia), acusándolos de "explotar económicamente" a los jugadores.

- ¿Cuáles son las cantidades en juego? -

En 2025, el Abierto de Australia repartió un total de 52,6 millones de euros (57,57 millones de dólares) a los jugadores, distribuidos entre varios cientos de participantes.

El US Open había previsto aproximadamente 68 millones de euros en ganancias para los jugadores en 2024, Wimbledon alrededor de 58,5 millones y Roland-Garros cerca de 53,5 millones.

Las dotaciones han aumentado regularmente estos últimos años. Las pruebas de Grand Slam comunican menos sobre sus ingresos, pero Forbes estimaba por ejemplo en agosto que el US Open generó 514 millones de dólares (más de 467 millones de euros) en ingresos de explotación en 2023, una cifra basada en un documento financiero de los organizadores.

- ¿Qué respuesta dan los Grand Slams? -

Los cuatro principales torneos de tenis mundial no han reaccionado públicamente desde la revelación de la carta de los jugadores.

Una fuente de la Federación Francesa de Tenis (FFT) confirmó a la AFP que el torneo recibió la carta firmada por "un grupo de jugadoras y jugadores".

"Hemos respondido proponiendo un encuentro directo, abierto y constructivo desde el Madrid Open (22 de abril-4 de mayo), en Roland Garros o en cualquier otro momento que pueda convenir", añadió.

Un jugador presente en Montecarlo indicó a la AFP que una reunión entre los jugadores y los representantes de los Grand Slams podría "potencialmente" llevarse a cabo en Madrid.

- ¿Qué relación tienen con las acciones legales de la PTPA? -

Las reivindicaciones de los jugadores del Top-20 llegaron dos semanas después de la ofensiva judicial de la PTPA, algunas de cuyas reivindicaciones son similares.

No se ha establecido ningún vínculo formal entre las dos iniciativas y la mayor parte de los jugadores involucrados a título individual en las acciones legales de la PTPA están clasificados fuera del Top-20.

El griego Stefanos Tsitsipas llamó el sábado a los jugadores profesionales a "unirse" para "hablar con una misma voz" y "obtener lo que es justo".

dga/pm/mcd