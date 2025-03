Policía panameña rechazó tramitar en Interpol alerta roja contra Martinelli

La policía de Panamá anunció el domingo que rechazó tramitar una solicitud de alerta roja en Interpol contra el expresidente Ricardo Martinelli, quien planea viajar el lunes a Managua tras permanecer refugiado más de un año en la embajada nicaragüense para evadir una condena por lavado de dinero.

En una seguidilla de comunicados de aclaraciones, la policía aseguró que no tramitó la petición que hizo una jueza para que Martinelli fuera incluido en la base de datos de Interpol, debido a que tiene asilo político otorgado por Nicaragua y reconocido por Panamá.

El gobierno panameño dio el viernes un salvoconducto a Martinelli, que expira a la medianoche del lunes, para que viaje a Nicaragua apenas salga de la la embajada, adonde entró el 7 de febrero de 2024 poco antes de emitirse una orden de captura que lo llevaría a cumplir la pena de casi 11 años de cárcel.

Las normas de Intepol "prohíben la emisión de alertas rojas sobre ciudadanos en condición de refugiados o asilados políticos, como es el caso" de Martinelli, subrayó la nota de la institución policial.

Más temprano el domingo, el director de la policía, Jaime Fernández, dijo a la prensa que el viernes recibió "una alerta de Interpol" contra Martinelli, pero horas después un comunicado de la institución aclaró que se trataba de una solicitud de la jueza aún en "proceso".

En medio de todo, la cancillería de Panamá publicó una nota en la que aseguró que "ninguna alerta roja de Interpol puede impedir el viaje"· del expresidente por su condición de asilado.

A la confusión se sumó la publicación en medios de prensa panameños de una carta atribuida al gobierno de Nicaragua --cuya veracidad no pudo confirmar la AFP de forma independiente--, en la que decía no poder "recibir" a Martinelli mientras no se aclarara la situación con Interpol.

En la noche del domingo, Luis Eduardo Camacho, portavoz de Martinelli, manifestó que tras demostrarse que no hay alerta roja de Interpol puede realizarse, como estaba previsto, el viaje del expresidente a su exilio en Managua.

Martinelli, un magnate de 73 años que asegura ser "perseguido político", fue condenado en 2023 por blanqueo de capitales y también figura como acusado en un juicio que se celebrará en noviembre por el escándalo de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

