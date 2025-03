Expresidente panameño Martinelli, condenado por lavado, podrá exiliarse en Nicaragua

El gobierno de Panamá otorgó el jueves salvoconducto para viajar a Nicaragua al expresidente Ricardo Martinelli, quien se asiló hace poco más de un año en la embajada de ese país con el fin de evadir una condena de prisión por blanqueo de capitales.

Martinelli, empresario multimillonario de 73 años que gobernó Panamá de 2009 a 2014, se refugió en la misión diplomática el 7 de febrero de 2024, antes de emitirse una orden de captura para que cumpliera la pena de 10 años y ocho meses de cárcel.

El canciller panameño Javier Martínez-Acha anunció a la prensa que el exmandatario podrá viajar "prontamente" a Nicaragua y precisó que el salvoconducto, pedido por el gobierno de Daniel Ortega, rige desde este jueves con "vigencia improrrogable" hasta el 31 de marzo.

"Este asilo se reconoce y el salvoconducto se otorga por causas estrictamente humanitarias pues le permitirá (...) continuar su defensa en condiciones más favorables que las actuales", dijo el funcionario.

Martinelli, amigo del presidente José Raúl Mulino, podrá "acceder, en libertad, a tratamiento ambulatorio que mejore significativamente su calidad de vida", agregó el canciller, al referirse a problemas de salud que el magnate afirma que sufre.

Decenas de periodistas montan guardia en las afueras de la embajada de Nicaragua, en el norte de la capital, adonde llegaron los abogados para evaluar con Martinelli si abandonará el país.

"Me han hecho una condena política, soy totalmente inocente, y me han perseguido políticamente. Ahora me dan esta sorpresa que estamos analizando", afirmó Martinelli, en un video difundido en X.

Mulino, que llegó al poder impulsado por la popularidad del empresario, dio el salvoconducto tres meses después de quejarse ante Nicaragua porque el exmandatario ha sido muy activo políticamente desde la embajada, incumpliendo las normas del asilo.

- Triunfo de la "impunidad" -

Cuando se asiló, Martinelli figuraba favorito en las encuestas para lograr un segundo mandato en las elecciones de mayo de 2024, pero al quedar inhabilitado designó en su reemplazo como candidato a Mulino, su compañero de fórmula.

Desde la misión diplomática hizo campaña electoral en favor de Mulino -quien fue ministro de Seguridad de su gobierno-, y publica videos y selfis tumbado en una hamaca, haciendo ejercicios, comiendo y hasta siendo atendido por el dentista.

La concesión del salvoconducto generó reacciones encontradas en el país, donde Martinelli goza de simpatía entre los panameños que le atribuyen a su gobierno una época de bonanza económica.

"Es una burla al pueblo panameño. El lugar que le corresponde es la cárcel. Es un golpe a la justicia", afirmó la exprocuradora Ana Matilde Gómez.

Para el analista político José Stoute, el gobierno debe de gestionar "de inmediato" una circular roja de Interpol "para que no abandone el país libremente". "No debe ganar la impunidad", opinó.

Nicaragua se ha convertido en los últimos años refugio de extranjeros con cuentas pendientes con la justicia, entre ellos los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes -ya fallecido- y Salvador Sánchez Cerén, acusados de corrupción en su país.

Martinelli "está evadiendo una condena y el gobierno colabora con eso", lamentó el exdiputado Juan Diego Vásquez, de un partido independiente.

El expresidente también está acusado de recibir comisiones de la constructora brasileña Odebrecht, un caso por el que dos de sus hijos cumplieron condena en Estados Unidos, donde el expresidente y su familia tienen prohibida la entrada.

Tras salir del gobierno en 2014, se juramentó en el Parlamento Centroamericano, pese a que había dicho que era una "cueva de ladrones" donde los expresidentes de la región buscan inmunidad.

En 2015, se instaló en una villa lujosa en Miami, hasta que en 2018 fue extraditado a Panamá por un caso de espionaje político y fue enviado a la cárcel. Pero en 2019 pasó a detención domiciliaria. Enfrentó un nuevo juicio del que fue absuelto en 2021.

mis/mel