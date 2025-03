Djokovic se mete en semis de Miami y está a dos victorias del título 100

El tenista serbio Novak Djokovic venció el jueves al estadounidense Sebastian Korda y regresó a las semifinales del Masters 1000 de Miami, colocándose a dos pasos de su título número 100.

Djokovic, seis veces campeón del torneo, se impuso por 6-3 y 7-6 (7-4) frenando la reacción en el segundo set de Korda, que sirvió para empatar el partido.

Su rival en las semifinales del viernes será el búlgaro Grigor Dimitrov, subcampeón de la pasada edición del torneo.

El gigante balcánico, que compite en Miami por primera vez desde 2019, no pisaba las semifinales desde que alzó su última corona en 2016.

Ahora se encuentra a dos victorias de levantar el título 100 de su legendaria carrera, en la que posee un récord de 24 trofeos de Grand Slam.

Devorador insaciable de marcas, Djokovic se erigió el jueves, a sus 37 años y 10 meses, en el semifinalista más veterano de un Masters 1000 superando a Roger Federer, que lo logró a los 37 años y siete meses.

El serbio sigue recuperando sensaciones en su antiguo feudo de Florida, donde navega sin dejarse un solo set.

En el camino hacia su título centenario tampoco tendrá que enfrentar a favoritos como Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev ni al número uno mundial, Jannik Sinner, que no puede defender la corona en Florida por su suspensión por dopaje.

El duelo entre Djokovic y Korda, número 25 de la ATP, estaba programado para la noche del miércoles pero fue aplazado por superar el horario permitido de inicio.

El serbio basó su triunfo ante el hijo del ex tenista checo Petr Korda en una majestuosa actuación al servicio, con la que logró 12 'aces' y un fabuloso 83% de efectividad en su primer saque.

"Me siento tan bien como uno puede sentirse con su servicio", reconoció 'Nole'. "Todo el torneo he servido muy bien y hoy lo necesité. Sebastian me hizo correr en el segundo set sin cometer tantos errores como en el primero".

El estadounidense, hermano de las afamadas golfistas Nelly y Jessica Korda, pugnaba por llegar a su tercera semifinal de Masters 1000, con la que hubiera igualado el mejor resultado que logró su padre en Miami, en la edición de 1993.

Korda, que arrastra problemas en una muñeca, no llegó a ganarse ninguna oportunidad de 'break' en el primer set.

En el segundo sí quebró a la primera y se llegó a avanzar por 5-2 y a servir después para apoderarse de la manga pero la raqueta le tembló en los puntos clave y Djokovic forzó el 'tiebreak' para zanjar el triunfo por la vía rápida y citarse de nuevo con su amigo Dimitrov.

"Vi su partido (ante Francisco Cerúndolo) y fue una gran batalla (...) Dimitrov es muy peligroso y está en forma, tendré que estar listo", admitió Djokovic, quien se ha impuesto en 12 de sus 13 duelos con el búlgaro.

gbv/gfe