Ingebrigtsen ante la historia en el Mundial de sala en Nankín

El prodigio noruego del mediofondo, Jakob Ingebrigtsen, luchará a partir del viernes en el Mundial en sala que se disputará en Nankín (China) por un doblete 1.500-3.000 m, en una temporada en la que podría entrar un poco más en la historia del atletismo.

El año pasado, Ingebrigtsen no participó en el Mundial en sala disputado en Glasgow para consagrarse a la preparación para los Juegos Olímpicos de París, donde pudo olvidar la decepción del cuarto puesto en el 1.500 m con el oro en los 5.000 m.

En 2022, en Belgrado, tuvo que contentarse con la plata en el 1.500 m en sala.

Esta vez tiene pensado participar en el 1.500 y el 3.000 m, con el estatuto de gran favorito en cada una de ellas, luego de haber realizado el doblete recientemente en el Campeonato de Europa en Apeldoorn (Países Bajos).

- Sólo un precedente -

Y sin duda, el joven atleta de 24 años tendrá en mente el Mundial al aire libre previsto en Tokio en septiembre, donde con una participación de mayor calidad tendrá la ocasión de luchar de nuevo por el doblete que se le escapó en París.

Sólo el estadounidense Bernard Lagat lo logró en 2007. Ni siquera la leyenda marroquí Hicham El Guerrouj consiguió los títulos del 1.500 y el 5.000 m en una sola edición del Mundial al aire libre.

El propio Ingebrigtsen vio las dificultades de semejante empresa cuando perdió en el 1.500 m ante los británicos Jake Wightman en Eugene (2022) y Josh Kerr en Budapest (2023), pese a ser el gran favorito en ambas.

Además del doblete, los seguidores del noruego sueñan con que esta temporada pueda batir el legendario récord del mundo que El Guerrouj logró hace un cuarto de siglo (3:26.00). El año pasado, Ingebrigtsen se quedó cerca, logrando la sexta mejor marca de la historia en el 'milqui' (3:26.73).

El nórdico ha empezado el año en gran forma, como lo demuestra su récord de los 1.500 m en sala logrado en febrero (3:29.63), otro en la milla y el doblete en el Europeo.

- "Contra los mejores" -

"He comenzado bien 2025, con un par de buenas carreras. Desde el verano pasado me estoy entrenando bien. Me siento sano, fuerte. Noto que estoy progesando", ha declarado a pocos días de participar en Nankín.

La estrella del mediofondo asegura que el récord de El Guerrouj no es una obsesión: "Algunas personas hicieron cosas en el pasado, pero para mí no es un objetivo ni una motivación".

Lo que cuenta "es tratar de mejorar las propias marcas".

Ingebrigtsen, en cambio, si asume su gusto por la competición, "el objetivo último" de todo el trabajo que hace. "Si no fuese por la competición, no podría estar tan comprometido y estructurado con mi entrenamiento".

Al contrario que corredores como Kerr o Wightman, a los que ha criticado por su poca predisposición a correr, Ingebrigtsen trata de "correr tantas carreras como sea posible".

"Es lo que más me gusta. Medirme, probarme y competir contra los mejores corredores del mundo", asegura.

