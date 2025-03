Ministro de Finanzas de EEUU dice que no le preocupa "un poco de volatilidad" de mercados por aranceles

El secretario de Finanzas de Estados Unidos, Scott Bessent, señaló el jueves que "no está preocupado" por una volatilidad momentánea de los mercados financieros y añadió que el gobierno de su país busca resultados positivos "a mediano y largo plazo".

Desde hace varios días, los índices bursátiles estadounidenses se hunden ante la escalada de la guerra comercial iniciada por el presidente estadounidense Donald Trump, marcada por anuncios sensacionales de aumentos arancelarios, marchas atrás y represalias de los países afectados por sus medidas.

"Estamos centrados en la economía real", dijo el secretario del Tesoro en la cadena de información económica CNBC.

"Después de haber trabajado en los mercados durante 35 años, sé que son propensos a caídas como ésta", agregó Bessent, quien también creó un fondo de inversión.

El reportero de la CNBC indicó que esto representa una pérdida de ingresos para los millones de estadounidenses que poseen acciones y preguntó si esta perspectiva no era suficiente para preocupar a la Casa Blanca.

"No he dicho que no estemos preocupados. Lo que no me preocupa es que haya un poco de volatilidad durante tres semanas", resaltó. "Estamos centrados en el medio y largo plazo".

Desde que volvió al poder en enero, Trump impuso alzas de tasas contra sus principales socios comerciales, como China, Canadá y México, alegando que no han frenado el flujo de fentanilo y otros precursores químicos de las drogas.

También, inicialmente impuso gravámenes adicionales de 10% a las importaciones chinas y este mes los aumentó a 20%. Pekín respondió con subas de tasas de hasta 15% sobre una serie de productos agrícolas estadounidenses como el puerco, el pollo y la soja.

El jueves, Trump amenazó a Francia y a la Unión Europea (UE) con aranceles del 200% sobre su champán, vino y otras bebidas espirituosas si no se retira el próximo arancel del 50% que la UE aplicará al whisky estadounidense.

myl/els/eb/llu/dg