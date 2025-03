Termina el juicio de apelación de Platini y Blatter

El juicio de apelación contra Michel Platini y el expresidente de la FIFA Sepp Blatter, absueltos en primera instancia en el caso de un pago sospechoso que les alejó del poder del fútbol mundial, terminó este jueves en Suiza.

"He intentado prepararme un último discurso pero mis palabras estaban todavía contagiadas de mucha rabia, así que he preferido no preparar nada. Gracias por vuestra atención", declaró el triple Balón de Oro Platini, mientras que Sepp Blatter confesó antes haberse sentido "en una mala película".

El Tribunal de Apelación extraordinario del Tribunal Penal Federal suizo, reunido en Muttenz (noroeste), dictará el 25 de marzo la sentencia para el francés de 69 años y el suizo de 86 años, que se arriesgan hasta a cinco años de prisión por fraude.

Al igual que en el primer juicio de 2022, el fiscal Thomas Hildbrand pidió 20 años de prisión en suspenso para ambos, acusándolos de haber sustraido en 2011 dos millones de francos suizos (1,8 millones de euros) a la FIFA bajo el pretexto de una "deuda inexistente" presentada por Platini.

Para la fiscalía, el francés "engañó" a la administración de la institución de fútbol, con el apoyo de Blatter, presentando una "falsa factura" cuando había sido ya íntegramente pagado por el trabajo de consejero del suizo efectuado entre 1998 y 2002.

Los acusados, por su parte, insisten desde el estallido del caso en 2015 en que resolvieron tardíamente el "resto" de la remuneración convenida en 1998, ya que las finanzas de la FIFA no permitían entonces pagar a Platini el millón anual de francos suizos que le había prometido "oralmente" Blatter.

En primera instancia, los magistrados juzgaron de "un poco inhabitual" que un salario tan elevado fuera decidido sin dejar rastro escrito, sin testigos y sin haber sido nunca aprovisionado de las cuentas de la FIFA.

Pero absolvieron a los dos hombres alegando que el fraude "no está demostrado con un grado de probabilidad que roce la certeza" y que ese beneficio de la duda debía favorecer a la defensa.

