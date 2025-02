Alcaraz demuestra en Róterdam que también sabe ganar en pista cubierta

Considerada hasta ahora su superficie 'menos buena', Carlos Alcaraz (3º ATP) estrenó su palmarés en pista cubierta en su primera final, este domingo al conquistar el Torneo de Róterdam batiendo al australiano Alex de Miñaur (8º); 6-4, 3-6 y 6-2.

Róterdam es el primer título en 2025 para el español de 21 años, 17 trofeos ya en su palmarés, eliminado en cuartos del Abierto de Australia hace tres semanas por Novak Djokovic.

El fenómeno español, número 1 más joven de la historia, amplía una colección en la que lucen cuatro Grand Slams (US Open 2021, Wimbledon 2023 y 2024, y Roland Garros 2024) y rompe una barrera, los torneos en 'indoor', una superficie en la que había demostrado hasta ahora más vulnerabilidad.

Alcaraz suma 17 trofeos en 71 torneos disputados como profesional en una semana en la que comenzó con un resfriado, sufriendo para batir al local Botic Van de Zandschulp, y en la que termina con una inyección de confianza.

"Cada día de esta semana me he sentido mejor, no había llegado al 100%... Gracias a mi equipo por ayudarme. No lo suelo decir muy a menudo, pero les quiero", dedicó Alcaraz a los suyos, que aplaudían desde el palco.

"Ha sido mi primera vez en este torneo y me he sentido aquí como si hubiera jugado toda mi vida aquí", añadió para regocijo del público.

Con su 17º título Alcaraz supera en el 'ranking' histórico español a su técnico Juan Carlos Ferrero, que logró 16. Iguala a Álex Corretja y quedan por delante en la 'era Open' Carlos Moyá (20), David Ferrer (17), Manuel Orantes (34) y la leyenda Rafa Nadal (93).

- De Miñaur, de nuevo a las puertas -

De Miñaur volvió a caer en el partido definitivo en la ciudad neerlandesa, tras la derrota que sufrió ante el número 1 mundial Jannik Sinner hace un año.

"Siempre disfruto de los partidos contigo, auténticas batallas, fuiste demasiado bueno de nuevo", dijo De Miñaur a Alcaraz en la entrega de trofeos. "Ojalá algún día pueda tener el trofeo de ganador, llevo dos años seguidos con el de perdedor", añadió.

El español arrancó muy bien ganando con autoridad el primer set, pero se enredó y cedió en el segundo, lo que le hizo empezar el definitivo contrariado y acelerado en su juego.

Pero Alcaraz encontró la pausa y recondujo su tenis, superior al de De Miñaur, para lograr la rotura definitiva que le situó 4-2 y quedarse a las puertas del título.

Confirmó su saque y firmó un nuevo y definitivo 'break' ante un rival con demasiadas prisas para firmar el triunfo en una hora y 53 minutos.

- Sin echar de menos a Sinner -

Sinner, ganador en Australia por segundo año consecutivo y que debería haber defendido su título, se dio de baja en el último momento.

Preguntado por si había echado de menos a su 'mejor enemigo', Alcaraz fue honesto: "¡Realmente no!".

"Ahora que estoy sosteniendo el trofeo, tengo que decir que no lo he echado de menos durante el torneo", bromeó.

"Pero siempre es algo grande cuando estamos en el mismo torneo, quizás podríamos haber jugado una gran final", matizó el español.

bur-pm/dam/mcd