Líder supremo de Irán pide a su gobierno rechazar cualquier negociación con EEUU

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, instó el viernes a su gobierno a rechazar cualquier negociación con Estados Unidos, alegando que sería "imprudente".

"No se debe negociar con un gobierno así, es imprudente, no es inteligente, no es honorable negociar", dijo Jamenei, y agregó que Estados Unidos había "arruinado, violado y destrozado" previamente el acuerdo nuclear de 2015.

La advertencia se produjo días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiera un "acuerdo de paz nuclear verificado" con Irán, y agregara que "no puede tener el arma nuclear".

Irán ha reiterado que su programa nuclear es únicamente para fines pacíficos y niega cualquier intención de desarrollar armas atómicas.

"Tenemos que entender esto correctamente: no deben pretender que si nos sentamos en la mesa de negociaciones con ese gobierno (del presidente Trump), los problemas se resolverán", dijo Jamenei durante una reunión con comandantes del ejército.

"Ningún problema se resolverá negociando con Estados Unidos", dijo, citando "experiencias" previas.

Trump, que asumió un segundo mandato el 20 de enero, reinstauró el martes su política de "máxima presión" contra Irán, bajo el argumento de que el país está tratando de desarrollar armas nucleares.

Durante su primer mandato, que terminó en 2021, Washington asumió una política de mano dura contra Irán, imponiendo sanciones y retirándose de un acuerdo nuclear histórico que había impuesto restricciones al programa nuclear de Irán a cambio de un alivio de las sanciones.

Teherán se adhirió al acuerdo, conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto, hasta un año después de que Washington se retirara, pero luego comenzó a revertir sus compromisos.

Los esfuerzos para revivir el acuerdo de 2015 han fracasado desde entonces.

Durante la reunión, Jamenei dijo que Irán fue "muy generoso" e hizo "concesiones" durante las negociaciones que culminaron con el acuerdo de 2015, pero que "no logró los resultados previstos".

"La misma persona que está en el poder ahora rompió el tratado", dijo el líder supremo.

Además, advirtió que Irán tomaría medidas recíprocas si Estados Unidos amenazaba o actuaba contra Irán.

"Si nos amenazan, nosotros los amenazaremos a ellos. Si ellos llevan a cabo esta amenaza, nosotros cumpliremos nuestra amenaza. Si ellos atacan la seguridad de nuestra nación, nosotros atacaremos su seguridad sin dudarlo", dijo Jamenei.

