Jorge Martín sufre fracturas en un pie y una mano tras su caída en Malasia

El piloto español Jorge Martín, actual campeón del mundo de MotoGP, sufre diversas fracturas en un pie y una mano tras su fuerte caída este miércoles cuando se entrenaba en el circuito de Sepang, en Malasia, para preparar la próxima temporada.

Martín, de 27 años, perdió el control de su Aprilia y voló hasta caer de cabeza sobre la pista con tal dureza que la visera se desprendió de su casco.

Martín fue trasladado a un hospital donde se le diagnosticó "fracturas de la cabeza del quinto metacarpo de la mano izquierda y del tercer, cuarto y quinto metatarsos del pie izquierdo", informó su equipo.

El madrileño "pasará la noche en el hospital y volverá mañana (jueves) a Europa para operarse del pie y de la mano", añadió en su comunicado Aprilia.

"No tenemos explicación para esta mala caída. (Martín) No ha cometido ningún error, la moto no tenía ningún problema y los neumáticos estaban a la temperatura correcta", explicó el patrón de la marca italiana Massimo Rivola.

A comienzos de esta primera sesión de ensayos de pretemporada de MotoGP, 'Martinator' ya se había ido al suelo, aunque sin ninguna herida aparente.

Este accidente supone un contratiempo para Martín, que estaba en proceso de adaptación a su nueva moto, ya que debería perderse la segunda tanda de entrenamientos de pretemporada, la próxima semana en Tailandia.

- Sin conmoción cerebral -

"La buena noticia es que no ha sufrido una conmoción cerebral, es lo más importante. Confiamos en que podrá estar en Tailandia. Ya hemos visto a Jorge y a otros pilotos hacer milagros, así que ¿por qué no podemos verle en Tailandia?", dijo Rivola.

Martín ganó su primer Mundial de MotoGP en 2024 a los mandos de una Ducati, con el equipo Pramac, que abandonó por Aprilia luego de que la marca italiana no le ofreciera una moto oficial.

El primer Gran Premio de la temporada 2025 está programado el 2 de marzo en Tailandia. El campeón tiene menos de un mes para recuperarse.

También se cayeron el español Raúl Fernández (Aprilia) y el italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati), que también viajarán a Europa para operarse de diversas fracturas.

En medio de todo este caos, el francés Fabio Quartararo, campeón del mundo de MotoGP en 2021, dio la sorpresa al ser el mejor crono en los entrenamientos con su Yamaha, por delante del seis veces campeón de la categoría, el español Marc Márquez, que en su Ducati oficial fue segundo a 146 milésimas del piloto galo.

Su compañero de equipo, el italiano Francesco Bagnaia (campeón del mundo en 2022 y 2023) solo logró el 17º mejor crono.

Estos primeros entrenamientos de pretemporada continuarán el jueves y viernes en Sepang.

