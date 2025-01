Clásico entre San Lorenzo y River, destacado en la fecha del torneo argentino

El clásico que sostendrán el revitalizado San Lorenzo, puntero con dos triunfos, y el poderoso River Plate, necesitado de mejorar su imagen, acapara la atención en la tercera fecha del torneo Apertura del fútbol argentino, que se disputará entre el sábado y el martes próximos.

El Ciclón azulgrana, luego de un 2024 pobrísimo en resultados, a tal punto que estuvo lejos de entrar a las copas continentales, empezó esta temporada con sendos triunfos, ante Talleres (1-0) y Gimnasia y Esgrima (2-0), incluso sin contar con la participación de una de sus grandes figuras, el español Iker Muniain, ausente varias fechas por un desgarro muscular.

Con el experimentado DT Miguel Ángel Russo al mando, San Lorenzo adquirió un tono más firme en el fondo, combativo en todas sus líneas, y paciente en la búsqueda del gol, para lo cual contó con el regreso de Andrés Vombergar, postergado el año pasado por bajos rendimientos, y que anotó dos tantos en los dos primeros encuentros de 2025.

"Se quedó a pelearla. Hay que acompañarlo, ayudarlo. Tuvo una lesión y vamos llevando de a poco. Hace goles, está bien y se quiere quedar en el club. Y yo defiendo a muerta a los que quieren estar", sostuvo Russo sobre el regreso a las redes de Vombergar, que llegó a disputar tres partidos para la selección de Eslovenia.

En el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo recibirá a un River que viene de ganarle en la agonía al modesto Instituto (1-0) con un cabezazo de Gonzalo Montiel, pero que todavía está muy lejos de mostrar el nivel de juego esperado por sus hinchas y por su propio DT, Marcelo Gallardo, que sumó siete refuerzos en este mercado de pases.

Sin escapar a la autocrítica, Gallardo aceptó que en la fecha pasada "ganamos tres puntos y nada más. Lo que vimos no fue bueno. No me gustó el partido, en absoluto. No fluimos, nos está costando soltarnos. El fútbol argentino tiene ese espíritu de competencia que no es fácil para nadie, y tenemos que aceptarlo y asimilarlo".

Otro grande que tampoco convence, y además no ganó en lo que va del torneo, es Boca, que igualó ante Argentinos (0-0) y Unión (1-1), con un primer partido en el que fue superado claramente por un largo rato, mientras que en Santa Fe estuvo en ventaja desde los 4 minutos, pero retrocedió en exceso y el Albirrojo se lo empató en tiempo de descuento.

A pesar de haber sumado también varios refuerzos, muy temprano el Xeneize empezó a sufrir bajas, entre ellas el volante español Ander Herrera, por una lesión muscular que lo marginará tres semanas, y el DT Fernando Gago deberá evaluar bien el equipo para recibir a Huracán en La Bombonera, donde empieza a reducirse la paciencia.

Otro cotejo con promesa de emociones será el que sostendrán Estudiantes, que empezó bien el Apertura, y Racing, el campeón de la Copa Sudamericana, que prolongó su romance con el gol y lleva anotadas siete dianas en dos encuentros, después de superar a Barracas (3-1) y a Belgrano (4-0).

La tercera fecha del Apertura empezará el sábado con Barracas Central-Banfield, San Martín-Rosario Central, y Lanús-Sarmiento, y continuará el domingo con San Lorenzo-River, Boca-Huracán, Newell's-Aldosivi, Instituto-Vélez Sarsfield e Independiente-Gimnasia y Esgrima.

El lunes se enfrentarán Defensa y Justicia-Central Córdoba, Tigre-Unión, Estudiantes-Racing, Belgrano-Independiente Rivadavia y Argentinos-Platense, y el martes completarán Godoy Cruz-Talleres y Atlético Tucumán-Riestra.

Posiciones:

Grupo A

- Pts J G E P GF GC

1. Racing 6 2 2 0 0 7 1

2. Banfield 6 2 2 0 0 4 0

3. Central Córdoba 6 2 2 0 0 3 0

4. Estudiantes 4 2 1 1 0 3 1

5. Argentinos 4 2 1 1 0 1 0

6. Ind. Rivadavia 4 2 1 1 0 1 0

7. Defensa y Justicia 3 2 1 0 1 5 1

8. Tigre 3 2 1 0 1 3 1

9. Boca Juniors 2 2 0 2 0 1 1

10. Huracán 2 2 0 1 0 1 1

11. Unión 1 2 0 1 1 2 4

12. Barracas 1 2 0 1 1 1 3

13. Belgrano 1 2 0 1 1 1 5

14. Newell's 0 2 0 0 2 0 4

15. Aldosivi 0 2 0 0 2 0 6

Grupo B

- Pts J G E P GF GC

1. Rosario Central 6 2 2 0 0 5 1

2. San Lorenzo 6 2 2 0 0 3 0

3. Independiente 6 2 2 0 0 5 3

4. Riestra 4 2 1 1 0 2 0

5. Platense 4 2 1 1 0 2 1

6. River Plate 4 2 1 1 0 2 1

7. Instituto 3 2 1 0 1 3 1

8. Atlético Tucumán 3 2 1 0 1 1 2

9. Sarmiento 1 2 0 1 1 1 2

10. San Martín SJ 1 2 0 1 1 0 1

11. Godoy Cruz 1 2 0 1 1 0 3

12. Talleres 0 2 0 0 2 2 4

13. Lanús 0 2 0 0 2 1 4

14. Vélez Sarsfield 0 2 0 0 2 0 4

15. Gimnasia LP 0 2 0 0 2 0 5

str/mry/cl