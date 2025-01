Chileno Dávila, argentino Brunetta y venezolano Cádiz figuran con dobletes en México

El delantero chileno Víctor Dávila, el mediocampista argentino Juan Brunetta y el venezolano Jhonder Cádiz, impulsaron al América, Tigres y León a sostenerse en la parte alta de la clasificación del fútbol mexicano al marcar dobletes en la cuarta jornada del torneo Clausura-2025.

Con sus dobletes, Dávila y Brunetta llegaron a tres goles y ya ejercen presión en la tabla de goleo individual que lidera Diber Cambindo, delantero colombiano del Necaxa, con cuatro anotaciones.

Brunetta ha jugado 325 minutos en el torneo y en promedio ha marcado un gol cada 108.33 minutos. Dávila lleva 180 minutos para promediar un gol cada 60 minutos.

Por su lado, Cádiz marcó sus primeros goles en el torneo en 116 minutos, para promediar un gol cada 58 minutos.

- Valioso por polivalente -

Las Águilas del América vencieron 3-0 al Atlético San Luis, el martes en el estadio de la Ciudad de los Deportes donde Víctor Dávila ayudó a resolver el partido desde el primer tiempo.

Al minuto 16, Dávila se barrió en el corazón del área para marcar el 1-0, y al 43 apareció en el área chica para culminar una secuencia de pases para el 2-0.

Habitualmente, Dávila aparece como atacante de maniobra, pero en este partido el entrenador brasileño André Jardine lo colocó como centro delantero, y cumplió en una posición que suelen ocupar el mexicano Henry Martín o el uruguayo Rodrigo Aguirre.

"Una de las razones por las que el entrenador me trajo al América es que soy polifuncional, trato de adaptarme a la posición en que se me nececesita. Gracias a Dios he podido marcar en los últimos partidos y espero seguir de la misma forma, aportando desde donde me toque", declaró Dávila al final del partido contra el San Luis.

- Brunetta cobra importancia -

Por su lado, el miércoles, Juan Brunetta marcó el camino para que los Tigres consiguieran un triunfo por goleada de 4-0 sobre el Tijuana.

Brunetta hizo el 1-0 con un zurdazo desde los lineros del área apenas a los 22 segundos de juego: el gol más rápido en la historia del estadio Universitario, inaugurado en 1967.

El argentino consiguió el 2-0 con un disparo cruzado dentro del área al 61.

De esta manera, Brunetta marcó por segundo partido consecutivo y con ello ayudó a sobrellevar la ausencia del goleador francés André-Pierre Gignac quien se encuentra fuera de actividad por lesión.

Brunetta fue nombrado el Jugador del Partido ante Tijuana y a sus 27 años está considerado como el hombre que debe dirigir a los Tigres a una nueva época dorada ante la veteranía de elementos como el mediocampista argentino Guido Pizarro y el mismo Gignac.

En 40 partidos de liga con Tigres, Brunetta ha marcado 13 goles y ha dado siete asistencias.

- Cádiz también facturó doble -

Si bien Tigres y América puntean la clasificación con 10 puntos, el León les sigue muy de cerca con nueve unidades y un partido pendiente.

El martes en el estadio Nou Camp, el León logró su tercer triunfo consecutivo: 2-1 ante el Guadalajara con doblete del venezolano Jhonder Cádiz.

El atacante llanero hizo el 1-0 al minuto 15, de cabeza con asistencia del colombiano James Rodríguez, y el 2-1 definitivo al 66 con un remate cruzado en el área.

"Las victorias nos han consolidado como grupo", dijo Cádiz y subrayó que "hacer goles es mi trabajo, pero no es el único, también tengo que hacer funciones defensivas".

