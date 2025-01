Sudamericanos en Europa: Lautaro Martínez llega a 200 goles y Raphinha se divierte con el Valencia

El delantero argentino Lautaro Martínez fue la gran figura en la victoria del Inter de Milán ante el Lecce (4-0) en la Serie A.

El ex de Racing firmó un golazo y dio una asistencia. Con ello, llegó a los 200 tantos en su carrera profesional, 141 de ellos con la camiseta 'nerazzurra'.

En España, el Barcelona goleó al Valencia (7-1) en el Estadio de Montjuic para mantenerse en la pelea en la zona alta de la tabla.

El volante brasileño Raphinha contribuyó con un tanto e hiló su segundo partido entre todas las competiciones viendo puerta.

- Golazo de Lautaro -

El delantero argentino Lautaro Martínez marcó y asistió en la goleada del Inter de Milán ante el Lecce (4-0) en la Serie A.

Con ello, 'el Toro' llegó a 200 dianas en su carrera profesional, 141 con la camiseta 'nerazzurra', 27 con el Racing y 32 con la selección de Argentina.

El capitán del cuadro milanés puso el 2-0 parcial en el marcador (39) de un cañonazo de zurda desde el borde del área grande justo a la escuadra.

Antes de que se cumpliera la primera hora de juego (57), Denzel Dumfries aumentó la ventaja del cuadro visitante a 3-0 con un disparo a un servicio del atacante albiceleste al corazón del área.

El ex de Racing, que hiló su tercera jornada en la Serie A viendo puerta, completó 59 minutos en el terreno de juego antes de salir de cambio.

"El gol fue lindo. Luché y pateé de zurda. Cuando ves que la pelota termina ahí (en el fondo de la red), siempre es lindo. Lo importante es que el Inter se lleve los tres puntos y hoy también lo hemos conseguido, así que está bien", dijo el futbolista argentino a los medios del club.

Por su parte, el entrenador Simone Inzaghi se mostró "feliz de entrenar a (los goleadores) Lautaro y (Marcus) Thuram".

"Me gusta cómo se sacrifican y trabajan duro por sus compañeros. No sólo (son buenos) por los goles, son perfectos cuando no tienen la posesión. Están sacando números excelentes porque tienen un equipo alrededor que los coloca en esa posición", dijo el preparador italiano tras el encuentro.

También jugó el brasileño Carlos Augusto, quien fue titular y disputó el partido completo.

Por el Lecce vio acción el delantero argentino Santiago Pierotti.

El Inter de Milán logró extender su racha invicta en la Serie A a 16 partidos, manteniéndose en la segunda posición de la tabla con 50 unidades, tres menos que el líder Nápoles (53).

- Raphinha repite -

El Barcelona se impuso por goleada al Valencia (7-1) poniendo fin a una racha de cuatro partidos sin ganar en la Liga española.

El volante brasileño Raphinha contribuyó con un tanto a la victoria azulgrana y llegó a 23 goles en todas las competiciones en lo que va de la campaña.

Raphinha puso el 3-0 parcial en el marcador (14) con un disparo por el centro de la portería luego de encarar al arquero rival.

Raphinha, que venía de firmar un doblete en el triunfo ante Benfica a media semana (5-4), llegó a 12 dianas en la presente temporada de Liga.

El brasileño se mantiene fijo en el esquema de Hansi Flick, aunque fue sustituido en el minuto 60 cuando el marcador reflejaba un 5-1.

Con el triunfo, Barcelona llegó a 42 unidades y logró afianzarse en la tercera posición de la tabla, a siete puntos del líder, Real Madrid (49).

pnv/iga