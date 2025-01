Elton John y Paul McCartney piden al gobierno británico que proteja a los artistas de la IA

Los musicos Elton John y Paul McCartney pidieron el domingo al gobierno británico que proteja mejor a los artistas frente a la inteligencia artificial (IA), en un momento en que el ejecutivo está considerando una reforma de los derechos de autor.

En una entrevista a la BBC, el ex-Beatle de 82 años criticó de nuevo el plan del gobierno laborista de introducir cambios en la ley de derechos de autor.

El proyecto incluye una cláusula que permitiría a los desarrolladores de IA utilizar el contenido de los creadores para ayudar a desarrollar sus modelos, a menos que los titulares de los derechos opten por no participar.

Según Elton John, de 77 años, "esto permitirá a las grandes empresas tecnológicas globales obtener acceso gratuito y fácil al trabajo de los artistas para entrenar su inteligencia artificial y crear música competitiva", dijo al Sunday Times.

Por su parte McCartney considera que esa reforma haría perder a los artistas el control sobre su producción.

"Chicos y chicas jóvenes escriben una canción hermosa y no es suya, no tienen nada que ver con eso. Y cualquiera que quiera puede simplemente estafarlos", dijo McCartney a la BBC.

"La verdad es que el dinero va a alguna parte (...) Alguien está cobrando, entonces, ¿por qué no debería ser el tipo que se sentó y escribió 'Yesterday'?", dijo en referencia a uno de los grandes éxitos de los Beatles.

El gobierno dijo estar estudiando cómo hacer que los creadores puedan obtener una licencia y ser compensados por el uso de su material por parte de la IA.

En noviembre de 2023, McCartney y Ringo Starr, los miembros supervivientes de los Beatles, utilizaron IA para extraer la voz de John Lennon de una canción inacabada titulada "Now and Then".

"Creo que la IA es genial y puede hacer muchas cosas geniales", dijo McCartney a la BBC "pero no debería estafar a las personas creativas".

