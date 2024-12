Manchester United gana 'in extremis' el derbi contra el City, Chelsea sigue en racha

Con goles en los minutos 88 y 90 en el derbi contra el Manchester City, el Manchester United se impuso este domingo 2-1 en la 16ª jornada de Premier League, alargando el cada vez más profundo bache de los 'Citizens', mientras que el Chelsea venció y se acercó al liderato.

En Mánchester, el City entró en los minutos finales del partido por delante en el marcador, gracias a un gol en la primera mitad del croata Josko Gvardiol (36), pero el United reaccionó con dos zarpazos finales que dejaron noqueado a su anfitrión en el Etihad Stadium.

Una peligrosa pérdida de balón terminó con una internada al área 'citizen' de Amad Diallo, quien fue derribado por Matheus Nunes en una acción castigada con penal. Desde los once metros, el capitán Bruno Fernandes igualó el derbi (88) para disgusto del entrenador Pep Guardiola, que expresó su enfado con aspavientos desde el área técnica.

No fue la última ni la peor noticia para el español: el propio Diallo tomó desprevenida a la defensa rival, pasó el balón por encima del guardameta Emerson y, a portería vacía, anotó el gol de la victoria (89).

Con 22 puntos, el Manchester United sigue en media tabla (12º) pero se mantiene a tan solo cinco unidades del City, quinto clasificado y descolgado a nueve puntos del líder Liverpool (36). Los 'Reds' tienen además un partido menos, por lo que la diferencia virtual podría aumentar a los 12 puntos.

- 8 derrotas en 11 últimos partidos -

Entre todas las competiciones, el City ha perdido ocho de sus últimos once partidos, una anomalía para la todopoderosa máquina citizen, que ha dominado el fútbol doméstico con mano de hierro desde hace casi un lustro y que sumó su primera Liga de Campeones en 2023.

"No soy suficientemente bueno. Soy el patrón, el manager, debo encontrar soluciones y hasta ahora no lo he hecho", asumió Guardiola luego de la derrota.

El United tampoco llegaba demasiado bien, luego de haber perdido sus últimos dos compromisos de Premier League contra Arsenal (2-0) y Nottingham Forest (3-2).

La del domingo es la victoria más importante del entrenador portugués Ruben Amorim desde que asumió el cargo hace un mes, y es un resultado que vuelve a disparar las expectativas a su alrededor, tras haber perdido un poco de fuelle en las últimas semanas.

"Fue increíble", declaró Amorim a la BBC. "Creo que lo merecimos. Fue un partido muy apretado pero creímos hasta el final. Logramos marcar, necesitábamos esta victoria, fue importante para nosotros y nuestros aficionados".

- Cucurella, gol y expulsión -

Horas después en Londres el Chelsea ganó 2-1 al Brentford, asentándose en la segunda posición y poniéndose a solo dos puntos del líder Liverpool. Con la del domingo, son ya siete las victorias consecutivas del club londinense entre todas las competiciones.

El español Marc Cucurella adelantó de cabeza a los 'Blues' (43) y Nicolas Jackson dobló la ventaja a falta de diez minutos (80), pero un gol de Bryan Mbeumo al final del tiempo reglamentario (90) aumentó la tensión en Stamford Bridge durante los últimos minutos de partido, y Cucurella acabó expulsado por doble amarilla, la segunda ya con el tiempo cumplido.

"El árbitro mostró una segunda tarjeta amarilla a Cucurella por adoptar una actitud agresiva", explicó la Premier League en la red social X.

Por su parte el Tottenham (10º), que arrastraba dos derrotas consecutivas, se desquitó con una 'manita' 5-0 en su visita al colista Southampton. Los 'Saints', completamente perdidos en defensa, concedieron los cinco goles del partido en una primera parte para olvidar.

La 16ª fecha llegará a su fin el lunes, con un duelo de entrenadores vascos en los banquillos: el Bournemouth de Andoni Iraola (7º) recibe al West Ham (14º) de Julen Lopetegui.

