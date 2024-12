Ciudadano chino fue arrestado por operar dron en base militar de EEUU

Un ciudadano chino recibió cargos penales por volar un dron sobre la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, donde presuntamente habría grabado imágenes de la edificación militar, dijo este miércoles el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Yinpiao Zhou, de 39 años, fue arrestado cuando se preparaba para abordar un vuelo hacia China desde San Francisco, dijeron las autoridades.

"El acusado presuntamente voló un dron sobre una base militar y tomó fotos del diseño de la base, lo que es contra la ley", dijo el fiscal estadounidense Martin Estrada.

"La seguridad de nuestra nación es de crucial importancia, y mi despacho continuará promoviendo la seguridad de nuestro personal e instituciones militares".

Los documentos judiciales afirman que los sistemas de la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California identificó un dron que volaba a 1,6 kilómetros sobre la edificación a fines de noviembre.

El personal de seguridad de la base, que sirve de plataforma para misiones espaciales como las de los cohetes Falcon 9 del SpaceX de Elon Musk, así como para pruebas de misiles, siguió el dron hasta un parque público próximo donde presuntamente encontraron a Zhou con el artefacto en su chaqueta.

Los oficiales, que se hicieron con una orden de aprehensión para examinar el dron, constataron que contenía imágenes aéreas de la base.

El Departamento de Justicia dijo que Zhou es un ciudadano chino, pero con residencia permanente en Estados Unidos, y que había estado en China por última vez en febrero.

Zhou no respondió a los cargos cuando compareció ante un tribunal en San Francisco el martes, acusado de no matricular una aeronave que no preste servicios de transporte y violación del espacio aéreo de defensa nacional.

Debe presentarse en una corte distrital en Los Ángeles en las próximas semanas.

Zhou permanece detenido dado que la fiscalía apeló contra la decisión del tribunal de dejarlo en libertad bajo fianza.

