Sudamericanos en Europa: Stuani marca en triunfo del Girona y Evanilson castiga al Manchester City

El delantero uruguayo Cristhian Stuani fue determinante en el triunfo del Girona ante Leganés (4-3) al convertir un tanto desde el punto penal después de entrar de cambio.

El ariete 'charrúa' se convirtió así en el jugador con más goles anotados como suplente (29) en la historia de la Liga.

En Inglaterra, el delantero brasileño Evanilson hiló su segunda jornada viendo puerta en el triunfo del Bournemouth ante el Manchester City (2-1).

El brasileño llegó a tres goles en nueve partidos disputados en la Premier League.

- Stuani mantiene al Girona a flote -

Girona puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas en la Liga al imponerse al Leganés (4-3).

El delantero uruguayo Cristhian Stuani fue la gran figura en el triunfo catalán al convertir un tanto con apenas unos segundos en la cancha.

Con el 2-2 en el marcador, mientras el VAR revisaba una posible falta en el área (62), el entrenador Míchel envió al veterano 'charrúa' a la cancha como "seguro" ante la posibilidad de que se decretara el tiro penal. Y no falló.

Stuani, en turno, se dirigió hasta el manchón penal y mandó la pelota al fondo de la red sin dar la menor oportunidad al arquero rival, poniendo al cuadro local en ventaja por 3-2.

"(Bojan Moivski) tenía el tobillo con dolor. Quería tirar el penalti y lo siento mucho pero pienso en la salud de los jugadores. El fisio ha dicho que el tobillo estaba dañado y no queremos arriesgar más de lo necesario. Viendo a Stuani... Otro jugador no sale en frío, pero él siempre está listo. Lo tenía que tirar él; no veía a otro jugador posible", admitió Míchel tras el encuentro.

Stuani sumó así su cuarto gol en ocho partidos disputados en la Liga en lo que va de la campaña.

En total, Stuani suma 104 goles en 301 partidos disputados en el campeonato español, 29 de ellos como suplente.

Con el tanto ante Leganés superó la marca de Julio Salinas (28) como el jugador con más goles anotados después de entrar de cambio en el campeonato español.

Por su parte, el arquero argentino Paulo Gazzaniga y el volante venezolano Yangel Herrera fueron titulares y disputaron los 90 minutos del encuentro.

Por el cuadro 'pepinero', el volante peruano Renato Tapia vivió un momento agridulce, pues se estrenó como goleador en la Liga española al firmar el tanto que significó el 1-1 parcial (24'), pero no pudo evitar la derrota de su equipo.

Con el triunfo, Girona llegó a diez unidades para colocarse en la décima posición de la tabla.

- Evanilson mantiene ritmo goleador -

El Bournemouth se impuso al Manchester City (2-1) por primera vez después de 21 enfrentamientos en la Premier League.

El delantero brasileño Evanilson facturó para asegurar el triunfo del equipo dirigido por Andoni Iraola.

Evanilson puso el 2-0 en el marcador pasada la hora de juego (64) con un disparo a ras de césped que se coló por una esquina de la portería dejando sin opciones a su compatriota Ederson.

Evanilson sumó así su segundo partido consecutivo en el campeonato inglés viendo puerta para llegar a tres tantos en nueve encuentros disputados hasta el momento.

El ex del Oporto fue titular y disputó 77 minutos antes de salir de cambio.

En tanto, el defensor argentino Marcos Senesi disputó los 90 minutos del encuentro.

Por parte del cuadro visitante vio acción el arquero Ederson, mientras el volante brasikeño Savinho se quedó en la banca.

Bournemouth, que venía de imponerse al Arsenal (2-0) y empatar con el Aston Villa (1-1), logró escalar hasta la octava posición de la tabla con 15 unidades, tres menos que el cuarto clasificado, Arsenal (18).

