Martín se acerca al título y Bagnaia sufre caída en carrera esprint de Malasia

El líder del campeonato mundial, el español Jorge Martín, dio el sábado un gran paso hacia el título tras ganar la carrera esprint del Gran Premio de Malasia, penúltima prueba del campeonato de MotoGP, en una jornada en la que su rival Francesco Bagnaia se cayó.

Jorge Martín (Ducati-Pramac) tiene una ventaja de 29 puntos sobre Bagnaia (Ducati) y puede ser consagrado campeón el domingo si suma nueve puntos más que su rival. Si gana el Gran Premio y Bagnaia no pasa de la tercera posición, el madrileño habrá asegurado matemáticamente su primer título mundial.

"Estos días estoy teniendo un poco de nervios por las matemáticas, pero al final yo sé correr como sé correr, que es yendo a dar mi máximo", analizó Martín al difusor DAZN tras la carrera.

"Incluso cuando ha caído 'Pecco' he tenido dudas, pero me dije 'Mantén, haz lo que sabes hacer que es pilotar y luego veremos qué pasa'",añadió el español.

La diferencia de puntos entre ambos pilotos parece ya irreversible, en especial porque 'Martinator' se muestra impermeable a la presión o a los contratiempos durante la carrera.

Conocido en el 'paddock' por su estilo agresivo, el español asegura haber madurado esta temporada y gracias a su regularidad está castigando con dureza los errores de Bagnaia.

Las caídas del turinés en Emilia Romaña y en Aragón le hicieron perder la ventaja cosechada gracias a sus nueve victorias esta temporada, frente a un Martín que solo ha cruzado en tres ocasiones la bandera de cuadros en primera posición.

La caída del sábado en Sepang puede haber sido definitiva para la lucha por el título.

Pese a salir desde la 'pole', Bagnaia perdió la primera posición tras la salida supersónica de Martín. El italiano, bajo la presión de tener que recortar puntos en cada prueba, asumió riesgos para tratar de recuperar la primera posición.

Así, en la novena curva de la segunda vuelta 'Pecco' perdió el control de su rueda delantera y terminó deslizándose hacia la grava, ante la atónita mirada de los espectadores.

- Homenajes a víctimas de Valencia -

Poco después de su abandono, el italiano apareció cabizbajo ante las cámaras de los difusores de la prueba.

"He tocado un bache y perdí la rueda delantera. Lo he tocado muchas veces antes y nunca me había caído. Siempre hay una primera vez para todo y hoy no era el buen momento", resumió Bagnaia, único piloto que se fue al suelo durante la esprint.

Las opciones de Bagnaia pasan ahora por repetir las grandes remontadas que le llevaron a ser bicampeón. En 2022 contaba con 91 puntos de desventaja a mitad de temporada contra el francés Fabio Quartararo y logró pese a ello proclamarse campeón, una gesta que le ha empujado en su carrera a nunca bajar los brazos.

Tras enterarse de la caída de su rival, Marín gestionó con firmeza el resto de la prueba para asegurar los puntos que le acercan medio paso hacia el título.

En el podio estuvo acompañado por su compatriota Marc Márquez (Ducati-Gresini) y por el italiano Enea Bastianini (Ducati).

La carrera estuvo precedida de un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de las inundaciones en la región de Valencia, donde estaba previsto el último Gran Premio de la temporada a mediados de noviembre. En el podio y en señal de respeto, no se descorchó el habitual champán y Martín posó con un cartel que mostraba la bandera de la Comunidad Valenciana con un crespón negro de luto.

"Para Valencia. Lo están pasando muy mal y donaré el bonus de hoy (por ganar la esprint), todo lo que podamos aportar los pilotos será bueno", reveló Martín.

El promotor del campeonato anunció el viernes que buscaría una sede alternativa para remplazar al circuito Ricardo Tormo, cuyos acceso se ha vuelto complicado debido a la catástrofe.

