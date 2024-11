Claman en vigilia libertad de presos tras presidenciales en Venezuela

Lágrimas, oraciones y tristeza. Unas cincuenta personas protagonizaron este viernes una vigilia en las adyacencias de una cárcel de máxima seguridad para clamar la libertad de sus familiares presos tras manifestaciones poselectorales en Venezuela.

Vistiendo camisetas blancas con mensajes en los que piden la libertad de los "presos políticos", varios oraban con velas encendidas y fotografías de sus parientes recluidos en la cárcel de Tocuyito, estado Carabobo (centro-norte).

Johana Pérez, procedente de Quíbor, estado Lara, a unos 220 kilómetros de esta cárcel, se sumó a la vigilia para rogar por la libertad de su hijo, un obrero de 23 años, preso el 7 de agosto.

"Lo más difícil para mí ha sido que mi hijo se está consumiendo allí adentro sin ser culpable de lo que le están acusando. Exijo la libertad inmediata para mi hijo", dijo entre sollozos.

Tocuyito es una de las dos cárceles habilitadas para recluir a manifestantes, acusados de "terrorismo", tras las protestas que estallaron luego de la reelección del presidente Nicolás Maduro, en medio de denuncias de fraude, que dejaron 27 muertos y unos 2.400 detenidos.

La otra cárcel habilitada es Tocorón, en el vecino estado Aragua.

"Mi hijo no andaba en la calle robando, no andaba violando, ni matando a nadie. Mi hijo simple y llanamente hizo un cacerolazo y me lo sacaron de la casa como un animal", dijo a la AFP Mireya González.

Sol Ocariz, cuyo hermano, activista de derechos humanos lleva meses en Tocuyito, señaló que tres comisiones policiales los obligaron a irse de los alrededores de la cárcel. "Nos dijeron que nos daban 10 minutos para marcharnos", relató.

Debido a ello continuaron la vigilia en la casa de un vecino que vive cerca del centro penitenciario, que les brindó el espacio.

Maduro fue proclamado reelecto para un tercer periodo consecutivo por el Consejo Nacional Electoral, de línea oficialista, sin mostrar el escrutinio detallado, como establece la ley luego de los comicios disputados el 28 de julio.

La oposición, por su parte, reivindica el triunfo de su candidato Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde el 8 de septiembre tras dictarse una orden de arresto en su contra.

