Racing y Corinthians, duelo de grandes por un lugar en la final de la Sudamericana

El Racing argentino y el Corinthians brasileño, dos grandes del continente que buscan reencontrarse con el éxito, definirán el jueves al último finalista de la Copa Sudamericana 2024.

Ya el duelo de ida la semana pasada regaló emociones en Sao Paulo con un 2-2 vibrante y cambiante, que tuvo primero a la 'Academia' albiceleste al frente, pero luego lo dio vuelta el 'Timao', que debió conformarse con un empate en su casa para dejar la serie abierta.

Racing intentará hacer valer este jueves la localía en su estadio del Cilindro para sellar el pase al duelo decisivo que se jugará el 23 de noviembre en Asunción, y de este modo regresar a una final internacional después de 32 años, tras caer ante Cruzeiro en la extinta Supercopa Sudamericana 1992.

A la vez, la Academia hace 57 años que no logra titulo internacional alguno, cuando en 1967 ganó la Libertadores.

Un poco más cerca en el tiempo asoma el último título grande de Corinthians, que en 2013 celebró la Recopa Sudamericana, un año después de obtener la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes.

En la ruta a esta semifinal, Corinthians llegó como líder de su grupo, al igual que Racing, pero en octavos de final el elenco paulista sufrió para eliminar por penales al Bragantino y en cuartos pasó con lo justo a su compatriota Fortaleza, mientras que los albicelestes vencieron con holgura al Huachipato chileno y al Athletico Paranaense.

En la Sudamericana, Racing se ha mostrado como un equipo contundente, con 29 goles en 11 encuentros, a un promedio de 2,63 por cotejo, a partir del buen momento de su delantero Adrián 'Maravilla' Martínez, goleador del torneo con 9 dianas.

Sin embargo, el poder de goleo de la Academia contrasta con su paso irregular en la Liga argentina, en la que aparece séptimo en la tabla, a diez puntos del líder Vélez, con 8 triunfos y 7 derrotas en 19 jornadas.

- En situación similar -

Del mismo modo, el Corinthians del argentino Ramón Díaz también combina una buena campaña en la copa con un presente discreto en el Brasileirao, en el que aparece 15º en la clasificación y no termina de respirar tranquilo, con el descenso apenas un punto por debajo cuando restan siete jornadas para el final.

Optimista para la revancha, Díaz declaró que "en mi vida no he perdido un partido en el estadio de Racing. En ese estadio no he perdido y no perderé ahora", aunque la estadística marca que se fue con las manos vacías en una ocasión, cuando dirigía a River Plate con caída en 2013 (1-0) frente a la Academia.

El encuentro se jugará el jueves desde las 21H30 locales (00H30 GMT del viernes), con arbitraje del chileno Felipe González.

El ganador de la serie se medirá en la finalísima con el vencedor del cruce entre el argentino Lanús y el brasileño Cruzeiro.

Estas son las posibles alineaciones:

Racing: Gabriel Arias - Marco Di Césare, Santiago Sosa y Agustín García Basso - Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra y Gabriel Rojas - Juan Fernando Quintero - Maximiliano Salas y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Corinthians: Hugo Nogueira - Fagner, Félix Torres, André Ramalho y Matheus Bidu - André Carrillo, José Martínez, Charles, Rodrigo Garro o Talles Magno - Memphis Depay y Yuri Alberto. DT: Ramón Díaz.

