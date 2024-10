Israel pide renuncia de experta de ONU que señala al país de "genocidio"

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, pidió este miércoles la dimisión de Francesca Albanese, una experta independiente de la organización que ha denunciado la "erradicación de los palestinos" mediante un "genocidio" que atribuye a las autoridades israelíes.

El diplomático publicó en la red social X un llamamiento para que la relatora especial de Naciones Unidas para los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados renuncie inmediatamente.

"Una vez más, la ONU ha extendido la alfombra roja a una de las figuras más antisemitas de la historia moderna, concediéndole un escenario para vomitar propaganda y mentiras sin fundamento", escribió Danon.

El embajador hizo la petición horas después de que Albanese dijera ante un comité de la Asamblea General de la ONU que los acontecimientos de los últimos meses, en medio de la guerra en Gaza, "consolidan" su valoración "de que Israel está llevando a cabo una campaña genocida contra los palestinos".

Dirigiéndose directamente a la relatora, Danon añadió: "Su presencia en la ONU es una vergüenza, una traición a todas las normas morales. Dimita inmediatamente. Deje sus credenciales en la puerta y únase a sus amigos de Hamás y Hezbolá, donde pertenece".

Albanese ha sido blanco recurrente de duras críticas, acusaciones de antisemitismo y peticiones de destitución por parte de Israel y algunos de sus aliados por sus acusaciones de genocidio.

La experta ha dicho que la ofensiva que Israel emprendió después de los mortales ataques del grupo islamista Hamás del 7 de octubre de 2023 es "parte de un desplazamiento forzoso internacional y sistemático a largo plazo, organizado por el Estado".

Los relatores especiales de la ONU son expertos independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos, que no hablan en nombre de Naciones Unidas.

En una rueda de prensa este miércoles, Albanese se defendió: "Realmente no me siento cómoda manteniendo más debates sobre los ataques contra mí, porque no se trata de mí (...) La historia es el hecho de que hay palestinos que corren el riesgo de ser expulsados de su territorio".

También calificó a Estados Unidos de "facilitador de lo que Israel ha estado haciendo".

La embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, respondió en X que Albanese "no es apta para su cargo".

rjm/vog/tw-abd-st/dw/arm/nn

