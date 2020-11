Marvel’s Avengers ha sido uno de los fracasos financieros más pronunciados de la industria de los videojuegos en 2020. El título de Square Enix no pudo con la expectativa y perdió una gran cantidad de jugadores en los últimos días. Aun así, acaban de lanzar su primer gran contenido adicional.

En Steam, la base de jugadores de Marvel’s Avengers cayó en un 96%, según informes del pasado 12 de noviembre. La noticia llegó justo después de que se oficializaran las pérdidas millonarias que el juego habría implicado en sus creadores (más de 60 millones de dólares).

Sin embargo, desde la casa desarrolladora siguen apostando por revivirlo y una de las pruebas mayores se anunció este 19 de noviembre, fecha en que detallaron a profundidad la llegada de Kate Bishop y Clint Barton (arqueros de Ojo de Halcón).

La dinámica consistió en un War Table Deep Dive, una especie de formato de presentación que consiste un video subido directamente y no en una transmisión. La cita es este 19 de noviembre a las 11.00 a.m. (hora de Perú). Aquí puedes ver la presentación completa.

Todos los personajes nuevos de Marvel’s Avengers se pondrán a disposición de forma gratuita. Habrá que esperar para ver si todas las novedades le pueden dar un respiro de alivio al juego en apuros, puesto que muchas de las críticas están enfocadas a la jugabilidad y a los bugs, mas no tanto al contenido.

Marvel’s Avengers fue lanzado el pasado 4 de setiembre y está disponible para PS4, Xbox One, PC y Google Stadia.

Ready your bow for our WAR TABLE Deep Dive Video on November 19 at 8AM PT where we'll focus our sights on Kate Bishop's story and move set! 🏹



FYI: Our "Deep Dive" format is a direct uploaded video, not a livestream. pic.twitter.com/BCRfnFxkEA