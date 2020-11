Among Us: el truco secreto para invertir el mapa The Skeld [VIDEO]

Pruébalo. En medio de la espera que miles de usuarios tuvieron que sobrellevar para la nueva actualización de Among Us, la misma que se realizó este 3 de noviembre, hubo muchos trucos que volvieron a mencionarse en redes sociales. Entre ellos, resaltó uno que permite jugar con el famoso mapa The Skeld completamente invertido. ¿Quieres saber cómo obtenerlo? Te lo detallamos.

Este truco, que solo funciona con el mapa The Skeld, busca brindar una experiencia nueva, ya que pese a ser el escenario más popular de Among Us, y a que muchos de sus usuarios lo conocen de pies a cabeza, el hecho de invertirlo puede confundir fácilmente a los jugadores.

Todo es posible gracias a un truco que es bastante similar a los que hicieron posibles los trajes y sombreros de Halloween y Navidad fuera de fecha. Se trata de alterar el día que marca nuestro dispositivo para hacer creer al juego que estamos celebrando algo.

Para obtener el mapa The Skeld invertido en Among Us, tendremos que recurrir a su versión de PC. Desde tu computadora, deberás cambiar la fecha al 1 de abril e iniciar el juego en una partida normal.

Una vez hecho esto, verás como el mapa The Skeld está completamente volteado. Las habitaciones como Ala Médica, Reactor, Cámaras, Motores y Electricidad estarán ahora en el lado derecho, mientras que Escudos, Navegación, Meteoritos y Oxígeno estarán ahora hacia el lado izquierdo.

La razón es que el 1 de abril es la fecha en la que celebra el Día de los Inocentes en Estados Unidos y, fieles a su espíritu festivo, en Among Us se dispusieron a jugarle una broma a sus usuarios en tal día: invirtieron el mapa para confundirlos.