¿Otro Alien vs Predator? Capcom anunciará otro videojuego de pelea en unas horas [VIDEO]

Las distintas cuentas oficiales de Capcom en redes sociales sorprendieron con un video a sus seguidores, pues la casa desarrolladora de títulos de pelea comunicó que en las próximas horas tendremos un nuevo anuncio y podría tratarse de Alien vs Predator.

En el video, el videojuego Alien vs Predator está acompañado por otros juegos arcade como Street Fighter, Darkstalkers y Marvel vs Capcom; sin embargo, el recordado título de 1993 ha sido el protagonista de especulaciones creadas por los fanáticos de la casa desarrolladora.

Los comentarios hechos por los jugadores han ido tomando fuerza con el pasar de las horas, ya que en los créditos del video de Capcom se mencionan las palabras Alien, Predator y Alien vs Predator, por lo que estaríamos ante un inminente retorno de este título.

A new challenger appears.



Tune in for a special announcement tomorrow. pic.twitter.com/FHuzUIuuKa