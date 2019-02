Nintendo Switch: Resident Evil 0, 1 y 4 ya tienen fecha de estreno en la consola híbrida

A pesar de que RE2 Remake no tendrá un port para la consola híbrida, la cuenta oficial del videojuego en redes sociales anunció que Resident Evil 0, 1 y 4 ya tienen fecha de estreno para los usuarios de Nintendo Switch.

El arribo de estas tres entregas fue anunciada el pasado diciembre; sin embargo, Capcom no se pronunció al respecto hasta hace instantes, en donde también aprovechó en comunicar que habrá precompra para RE0, RE1 y RE4

La fecha de estreno para Resident Evil 0, 1 y 4 en Nintendo Switch, está programada para el próximo 21 de mayo, pero solo los usuarios de Europa podrán adquirir estos títulos en formato digital a través de la eShop de la consola.

Por otro lado, los usuarios de Norte América podrán comprar, de manera física, el bundle Resident Evil Origins Collection el cual incluye RE0 y RE1; sin embargo, no se ha dado información acerca de la cuarta entrega.

Resident Evil 0, 1, and 4 are coming to Nintendo Switch eShop on May 21!



Play all three masterpieces anywhere, such as:

- On trains 🚆

- During mansion tours 🏰

- Across the European countryside 🌄



Pre-orders start on Feb 28! pic.twitter.com/BCzatyoUhU