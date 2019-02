Tunche, el videojuego peruano sobre nuestra Amazonía, alcanzó su meta en Kickstarter

El videojuego desarrollado por el estudio peruano LEAP Game Studios, Tunche, alcanzó la primera meta de su campaña de Kickstarter, convirtiéndose en el primer título hecho en Perú en hacerlo.

Tunche será un videojuego ambientado en las leyendas de la amazonía peruana y su lanzamiento está planeado para fines del 2019. La campaña cumplió la primera meta a tan solo una semana de finalizarse.

Se trata de un beat ‘em up con fuerte influencia de juegos como Streets of Rage y Final Fight, piezas clave de la época de los mejores años del género a inicios de los años noventa. Sin embargo, Tunche también cuenta con mecánicas del tipo rogué (exploración de mazmorras) y algunos matices de títulos hack and slash como Devil May Cry.

En total, han sido 700 personas las que han colaborado con el proyecto dirigido por el estudio peruano. Las donaciones podían ser desde 5 hasta los 6500 dólares, todas con grandes recompensas, como un viaje a la Amazonía peruana para observar personalmente en qué se inspiró el equipo desarrollador.

Sin embargo, esta campaña de Kickstarter todavía no finaliza, y por lo pronto ya son conocidas dos nuevas metas de 40 y 50 mil dólares respectivamente. De alcanzarse, la primera hará posible el desarrollo de misiones extra en la campaña del juego principal, y la segunda permitirá añadir el modo arena, que ya está disponible gratuitamente a modo de demo, al build final de Tunche.

Descarga el demo de Tunche gratis

En el mes de enero, el equipo de LEAP puso a disposición de los usuarios de todo el mundo una versión standalone de Tunche llamada Tunche: Arena, enfocada en dos modos de juegos, sirviendo este modo como un demo.

Tunche: Arena puede descargarse de Steam en este enlace, y también desde las plataformas de itch.io y Game Jolt.

Tunche será publicado para PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Si quieres apoyar a su campaña de Kickstarter, que aún continua, puedes ingresar a este enlace.