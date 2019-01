Resident Evil 2: el DLC ‘The Ghost Survivor’ será gratis y trae estas historias

Capcom quiere darle un pequeño descanso a todos los usuarios que completaron la historia de Resident Evil 2 Remake, ya que los gamers deberán regresar al juego en los próximos días debido a que se anunció que la casa desarrolladora liberará un DLC gratis llamado ‘The Ghost Survivor’.

En este nuevo material descargable, Capcom agregará nuevas historias al videojuego y permitirá al usuario jugar con tres nuevos personajes que contarán lo sucedido en Raccoon City desde su propia perspectiva, como sucedió con los personajes principales de RE2.

Los nuevos protagonistas de Resident Evil 2 serán el dueño de una tienda de armas, quien protagonizará la historia “No Time to Mourn", la hija del alcalde de la ciudad contará su historia en “Runaway” y el soldado será parte de “Forgotten Soldier”.

Este nuevo material fue anunciado desde el Twitter oficial de Resident Evil, en donde nos muestra algunas fotografías de los personajes que serán encarnados por los usuarios. ‘The Ghost Survivor’ estará disponible para descargar desde el próximo 15 de febrero en todas las consolas.

The Ghost Survivors is coming as a free update to #RE2 starting February 15th!



Explore “what if” stories of three unfortunate souls who never made it out of Raccoon City: The gunshop owner, the mayor's daughter, the soldier.



▶ No Time to Mourn

▶ Runaway

▶ Forgotten Soldier pic.twitter.com/nH4dSX4GlV