World of Warcraft: la primera expansión de WoW, The Burning Crusade, cumple 12 años

La primera expansión de World of Warcraft, The Burning Crusade o TBC, cumple 12 años. En los siguientes párrafos, llenos de nostalgia, te contaremos todo sobre el contenido que marcó los cimientos de lo que hoy conocemos como WoW.

The Burning Crusade llega el 16 de enero del 2007 al juego de PC de Blizzard e inicia cuando Kazzak, Señor de la Destrucción, abre de nuevo el Portal Oscuro con el fin de que el reino de Azeroth sea invadido por los demonios de la Legión Ardiente, quienes habitaban en Outland, conocido también como Terrallende.

Mapas en The Burning Crusade

Outland, el nuevo mapa a explorar en aquella época y donde los usuarios pasarían la mayor cantidad de tiempo, es un grupo de tierras flotantes que quedaron del Mundo Rojo de Draenor, el cual servía como refugio para la nueva raza de WoW, los Draenei, lugar de origen de los Orcos y era dominado por Illidan Stormrage y su séquito.

Outland es el nuevo mundo en The Burning Crusade de World of Warcraft

El nuevo mapa en The Burning Crusade está compuesto por Hellfire Peninsula, Zangarmarsh, Nagrand, Blade’s Edge Mountains, NetherStorm, Shadowmoon Valley y Terokkar Forest, que se convertiría en la tierra principal, debido a que Shattrah se encuentra en ese lugar y donde el usuario puede encontrar portales para las distintas ciudades de la horda y alianza, luego se añadiría el portal para la Isla de Queldanas en el último contenido que se agregó a la expansión.

Outland está compuesta por siete tierras flotantes y permite al usuario viajar con monturas aéreas.

Además, Blizzard añadía dos nuevas zonas para Eastern Kingdom, Eversong Woods y Ghostlands. Ambas pertenecerían a la Horda y Eversong sería el lugar donde los Elfos de Sangre aparecerían al momento de elegirlos como personaje.

En Eversong Woods se encontraba Silvermoon, la ciudad principal de los Blood elf

Lo mismo sucedió en Kalimdor, pues al lado de Teldrassil se añadieron dos islas: Azuremyst Isle y Bloddmyst Isle, que pertenecerán a la Alianza y sería el lugar de nacimiento de los Draenei.

The Exodar es la ciudad principal de los Draenei

Facciones y razas en The Burning Crusade

Con el lanzamiento de The Burning Crusade ya no había exclusividad de clases entre las facciones, paladín y shaman, ya que los Draenei sería la nueva raza para la alianza y podía convertirse en un “shamy”, mientras que la horda recibía a los Blood Elf o Elfos de Sangre, quienes podían ser “palas”.

Los Blood Elf eran los únicos paladines en la Horda y tenían el sello de sangre, mientras que los paladines de la Alianza contaban con el Sello de Venganza

Los Draenei eran los únicos shaman en la Alianza y el nombre del skill que aumenta la velocidad de ataque es Heroism, mientras que el de la Horda es Bloodlust

Player VS Player (PVP) en The burning Crusade

Esta expansión también trae cambios en lo que respecta al PVP. A los conocidos battlegrounds (BG) Arathi Basin y Alterac Valley se le suma Eye of the Storm u Ojo de la tormenta, el cual está basado en Netherstorm, una de las tierras de Outland. Aquí los usuarios obtenían puntos de honor que servía para comprar armadura o gear exclusivo para este modo.

El mapa de Eye of the Storm cuenta con cuatro torres, dos en el lado de la alianza y las restantes en la horda. Aquí los equipos deben controlar la mayor cantidad de torres y una vez que capturen la bandera verde que está en medio del mapa deben llevarla a la estructura que es de su facción. Gana el primer equipo que llega a 1600 puntos.

Eye of the Storm es una de las bgs preferidas por los gamers

Además, The Burning Crusade también significó la llegada del nuevo modo PVP del juego, las arenas, en donde los usuarios podían tener enfrentamientos de 2 vs 2, 3 vs 3 y 5 vs 5 en las siguientes zonas exclusivas: Ruinas de Lordaeron en Entrañas, Anillo de Sangra, Círculo de los Retos en Nagrand y las Montañas Filoespada. A deferencia de las bgs donde ganes o pierdas recibías puntos de honor, el equipo ganador subía el rating del team y cada semana obtenía “Arena Points”, el cual servía para adquirir mejores objetos.

Los charcos verdes en las Ruinas de Lordaeron generaba daño a los personajes que estaban sobre el lugar

Esta arena tiene una réplica en Balde's Edge Mountain

Esta arena cuenta con una réplica en Nagrand

Nivel, dungeons, Raids y Gear en Burning Crusade

El nivel máximo que se podía alcanzar en The Burning Crusade era 70, pero a diferencia de Vanilla, las raids, en un inicio, eran de 25 personas y luego se introdujo el modo de 10. Por otro lado, los dungeons o mazmorras, que solo permite 5 jugadores, contaban con modos normal y heroico. Recuerda que las funciones de los personajes pueden ser tanque, healer y daño. A continuación, te mostramos las raids donde se conseguían cada Tier.

Raids de Tier 4

Estas son las primeras raids que fueron habilitadas en The Burning Crusade, en las que los usuarios podían conseguir su primera armadura especial para PVE, ya que cuando reuníamos cuatro partes de ella obtenían distintos bonus que son de mucha utilidad en la batalla.

Karazhan

Conocida como la Torre de Medivh, está ubicada en Deadwin Pass, cerca de la ciudad principal de la Alianza, Stormwind, es una de las raids más largas en The Burning Crusade, ya que contiene 12 bosses y 22 clases de NPC distintos a derrotar. El límite de jugadores es de 10 y aquí el usuario puede conseguir dos partes de tier 4 que son el casco y los guantes.

Magtheridon Lair

Ubicada debajo de Hellfire Citadel en Hellfire Peninsula, este raid es de 25 jugadores y cuenta con Pit Lord Magtheridon como único jefe de la estancia. Este boss “dropea” el token de pecho para canjearlo por la tier 4.

Gruul’s Lair

Esta estancia se encuentra en Blade’s Edge Mountains, es de 25 personas y solo cuenta con dos ogros como bosses principales, High King Maulgar y Gruul The Dragonkiller. El primer jefe dropea los hombros tier 4, mientras que el último los pantalones para completar todo el set, además de una maza de dos manos que se ve en la cinemática del videojuego.

Raids Tier 5

A diferencia de la anterior, los usuarios solo necesitaban ir a dos raids para completar toda la Tier 5, las cuales estaban ubicadas en Outland. Por otro lado, desde nuevo parche, Blizzard cautivó a todos los fanáticos con los efectos que se mostraban en las peleas.

https://www.youtube.com/watch?v=k5UrEqKOP2k

Tempest Keep

Es una fortaleza naaru ubicada en Netherstorm, Outland, la cual está dividida por tres dungeons, Botanica, Arcatraz y Mechanar. En medio de estas tres se encuentra la estancia principal de 25 jugadores The Eye, la cual está bajo el comando de Kaelthas Sunstrider, el príncipe de Quel’Thalas.

En The Eye los 25 jugadores están obligados a derrotar a cuatro jefes, los cuales son: el fénix Al’ar, Void Reaver, High Astromancer Solarian y Kael’thas Sunstrider. Aquí el usuario puede conseguir la montura del fénix y los tokens del pecho y hombros de la Tier 5. Por otro lado, el príncipe de Quel’Thalas dropea un ítem quest que permitirá al gamer obtener el título de “Hand of A’dal”.

Serpentshrine Cavern

Conocida por su abreviatura SSC, la estancia solo permite a 25 jugadores como máximo y está ubicada en Coilfang Reservoir en Zangarmarsh. Esta raid cuenta con seis jefes a vencer que serán necesarios para completar la Tier 5. Los bosses son: Hydross the Unstable, The Lurker Below, Leotheras the Blind, Fathom-Lord Karathress, Morogrim Tidewalker y Lady Vashj.

Raid Tier 6

Si el video que viste de la pelea contra Kael’thas te emocionó muchísimo, lo que se viene te dejará con la boca abierta, ya que tres las raids que vienen a continuación son las mejores que ha tenido The Burning Crusade, las cuales están conformadas por las siguientes.

Hyjal Summit

La estancia está ubicada dentro de las Cavernas del Tiempo en el desierto de Tanaris, Kalimdor. Aquí los usuarios serán parte de la defensa contra los Demonios de Outland que invadieron Azeroth. Hyjal se divide en tres Horda donde está Thrall, la Alianza cuenta con la presencia de la maga Jaina y el Árbol de la vida, donde está el boss principal, está a cargo de Tyrande.

Aunque a simple vista parezca una raid rápida, ya que solo cuenta con cinco bosses a derrotar, es todo lo contrario, porque para enfrentarnos a los jefes debemos haber defendido antes ocho oleadas de NPC enemigos. Los bosses encontrados en el lado Alianza son: Rage Winterchill y Anatheron, una vez que los derrotamos debemos ir a ayudar al a Horda donde estarán Kaz’rogal y Azgalor. Por último, el jefe final, quien se encuentra en el Árbol de la Vida es Archimonde. Aquí el usuario conseguirá guantes y casco Tier 6.

Black Temple

Esta es la estancia más importante en The Burning Crusade, ya que es la primera vez que los usuarios se enfrentarán a Illidan Stormrage. Black Temple fue un templo draenei y está ubicada en Shadowmoon Valley, Outland y cuenta con nueve bosses a vencer. Por otro lado, aquí aparecen las legendarias The Twin Blades of Azzinoth, las cuales son exclusivos de Warrior y Rogue y se podían conseguir una vez vencían a Illidan, pues el loot no era de 100%.

Los jefes a derrotar son: Karabor Sewers, Supremus, Shade of Akama, Gorefiend’s Vigil o Teron, Gurtogg Bloodboil, Reliquare of Souls, Mother of Shahraz, El cónsul de Illidan y por últmo, Illidan. Aquí el usuario podrá conseguir pecho, piernas y hombros T6.

Sunwell Plateau

Esta estancia de 25 jugadores está ubicada en Quel’danas Isle, la nueva zona ubicada arriba de Everson Woods. Sunwell era conocida como la continuación de Black Temple en lo que respecta a gear, ya que Blizzard decidió agregar accesorios como partes del Tier 6 y un arco legendario que sería exclusivo para los Hunters.

Sunwell Plateau cuenta con 9 bosses a derrotar, los cuales son: Kalecgos, Sathrovarr the Corruptor, Brutallus, Felmyst, Lady Sacrolash, Grand Warlock Alythess, M’uru, Entropius y Kil’s Jaeden.

Raid Extra en Burning Crusade

Zul’Aman

Fue añadida en el parche 2.3 de The Burning Crusade y se encuentra ubicada en Ghostlands. Esta pequeña ciudad de los Amani Troll solo permite a 10 jugadores para ser completada y cuenta con 6 bosses: Nalorakk, Akil’zon, Jan’alai, Halazzi, quienes representan al oso, águila, dragonhawk y lince; por otro lado, está el brujo Hex Lord Malacrass y el boss final Zul’Jin.

Zul’Aman tiene un evento de tiempo, en donde los usuarios podrán conseguir un Oso Amani como montura si logran matar a los cuatro primeros bosses en un periodo de tiempo.

Monturas que exclusivas en The Burning Crusade

Con la llegada de los Draenei y Elfos de Sangre, Blizzard añadió dos monturas de tierra para cada facción al igual que las aéreas. Por otro lado, algunas de las raids mencionadas tenían la posibilidad de dropear monturas tanto terrestres como voladoras y también se podían conseguir al hacer quests. A continuación, te presentamos las imágenes.

Montura exclusiva de la horda

Montura exclusiva de la alianza

El Fénix se puede conseguir al matar a Kael'thas en The Eye

Montura para ambas facciones, pero se necesita hacer una cadena de misiones exclusiva para los druidas. al final debemos matar a Anzu en el dungeon Sethekk Halls, Auchindoun

Recompensa por el evento especial en Zul'Aman

Se consigue tener reputación exaltada con Netherwing, Shadowmoon Valley

Se puede obtener al matar al boss Attumen the Huntsman en Karazhan