Marvel's Spiderman: Encuentran edificio del juego en la vida real [VIDEO]

Marvel's Spider-Man sigue siendo una sensación entre los videojugadores de todo el mundo que no han parado de encontrar asombrosas características entre los contenidos del juego. Algunas de las más asombrosas realidades plasmadas en el título son los edificios que retratan fielmente a la ciudad de Nueva York.

En distintos foros de la comunidad gamer alrededor del mundo, no es extraño encontrar preguntas referidas a ¿Qué sentirán los neoyorquinos al observar un videojuego basado en la ciudad donde viven? ¿Se sentirá raro? ¿Será tan fiel a la realidad el videojuego?

Algunos de los neoyorquinos que sí se han topado con este tipo de cuestiones incluso han respondido de forma particular. Uno incluso mencionó que recorre la rutina diaria hasta el paradero de buses que suele tomar para ir al trabajo todas las mañanas.

No hay duda de que Marvel's Spider-Man es uno de los puntos más cercanos a la sensación next-gen dentro de lo que va recorriéndose en esta generación de consolas. Pues el trabajo técnico que tiene detrás ha logrado transportar a los jugadores a realidades poco vistas anteriormente.

Un ejemplo de todo esto puede observarse en un reciente video subido a Twitter, por el usuario Rob Pagan (theRobertPagan) en el cual, se observa el videojuego desde un PlayStation 4, en el momento en que Spider-Man observa desde lo alto al Centro Cultural Islámico de Nueva York, para que luego la cámara se dirija hacia una ventana desde la que se ve el edificio real. El parecido es impresionante.

Este no es el único edificio basado en la vida real que puede encontrarse, otro de los más conocidos es el Ghostbusters Fire Station que es hallado en este clip:

La comunidad ha respondido muy emocionada ante hallazgos de este tipo durante estos días, lo que demuestra el gran legado que Marvel's Spider-Man está dejando para la industria.

I was playing Spider-Man when I noticed a building that looked familiar... pic.twitter.com/zDOmmNfTCG