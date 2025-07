ICE pretende deportar a inmigrante que salvó a niña de un tiburón en Florida: "Es una persona con permiso de trabajo”

Indignación en Florida para el caso de un inmigrante que podría ser deportado de Estados Unidos tras haber salvado a una niña del ataque de un tiburón. Luis Álvarez, trabajador especializado en construcción, fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por no poseer licencia de conducir, informó Telemundo.

Luis es una de las tres personas que arriesgaron sus vidas para ayudar a una menor de 9 años de ser arrastrada por un tiburón en la playa de Boca Negra, en la ciudad de Miami.

¿Por qué Luis Álvarez podría ser deportado si tiene permiso de trabajo?

La Policía de Immokalee detuvo el vehículo en el que iba conduciendo Luis. Al momento de solicitarle su permiso de conducir por pasarse una luz roja, este admitió que no lo poseía. Solo contaba con su "tarjeta de autorización de empleo" en su teléfono. Inmediatamente, lo arrestaron por no tener el documento de regla y derivado a los agentes de migración.

"Es una persona con permiso de trabajo, legalmente autorizada para trabajar aquí en Estados Unidos, y la policía le acusa de conducir sin licencia”, cuestionó su abogado, Ricardo Skerrett, a Telemundo.

Pese a no tener antecedentes policiales, al ICE solo le bastó con que no tuviera su permiso de conducir. Ahora, Luis se encuentra bajo custodia a la espera de su audiencia el próximo 9 de julio y saber si será deportado o no.

Luis Álvarez busca abogado para evitar deportación

Uno de los héroes que rescataron a la menor de edad, Raynel Lugo, declaró que tampoco entiende la actitud del ICE para intentar deportar a Luis si no cometió un delito. “Creo que Luis merecía una segunda oportunidad. Después de lo que pasó, después de lo que la gente vio en las noticias, creo que no lo pensó dos veces para salvar a esa niña”, respondió ofuscado.

Raynel confesó a los medios que ayudará a la familia de Luis a buscar un abogado de inmigración entre las organizaciones que defienden los derechos de los migrantes y, así, evitar que sea deportado de Estados Unidos.