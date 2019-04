Facebook: ¿insólita imagen revelaría final alternativo de Avengers Endgame? [VIDEO]

Avengers: Endgame viene a ser la culminación de una prolongada y exitosa saga de películas que forman parte del Universo Cinematográfico de Marvel. No obstante, una imagen que recorre Facebook generó una ola de comentarios por parte de los fanáticos ya que expone lo que sería “un final alternativo” que no se logró ver en las salas de cine.



Si usted es una de las personas que no suele seguir este tipo de películas de superhéroes le contamos que Avengers: Endgame es un film basado en un equipo llamado “Los Vengadores”. La producción está a cargo de Marvel Studios y la distribución es encargada a Walt Disney Studios Motion Pictures.

Es así que Avengers: Endgame ha sido llamada como “la cereza del pastel” de la saga que empezó hace más de diez años y que logró cautivar a millones de fanáticos de todos los rincones del mundo al presentar héroes como Capitán América, Iron Man, Spiderman, Hulk, Thor, entre otros.



La noticia del estreno provocó un desenfreno generalizado en los fanáticos quienes se aventuraron incluso a pernoctar en las inmediaciones de las salas de cines con la intención de encontrar la mejor ubicación para disfrutar las casi tres horas de duración del largometraje.



Asimismo, la foto que se volvió viral en países como España, México y Perú tiene como protagonista al titán antagonista de Avengers: Endgame, Thanos, pero lo que llamó la atención fue la insólita circunstancia en que fue captada.



Conforme lo apreciado en la publicación de Facebook se puede distinguir a un par de policías que mantienen custodiado a Thanos. El malvado personaje se encuentra a poco de ingresar al vehículo de las autoridades presuntamente para horas después ser juzgado por sus malas acciones.



Aunque para muchos cibernautas de Facebook queda claro que la imagen es un hecho aislado y que no pertenece a la películas, y de hecho así es, otros jugaron con la posibilidad de que la escena sería un “final alternativo” para Avengers: Endgame.