Facebook viral: chica rescata a perro y estalla en llanto al ver su curiosa forma de dormir [VIDEO]

Conmovedor. Una joven de Estados Unidos compartió un emotivo video en su cuenta de Facebook, donde se apreció la insólita forma de dormir de un pequeño perro de raza Caniche, quien fue rescatado de una jaula en una granja que albergaba a miles de cachorros. ¿Qué hizo la mascota?

Los usuarios de Facebook al ver la filmación de Melissa Lents, dueña del perro, estallaron en llanto por la forma cómo dormía el can. Este video viral ha lograron el alcance a nivel mundial, usuarios de diversos países han compartido la publicación.

En la filmación que hizo Melissa se vio al delgado cachorro. A la hora de dormir, el 'peludito' animal tambaleó y se inclinó hacia la derecha mientras intentaba cerrar sus ojos, esto llamó la atención de la dueña, quien notó con atención las escenas hasta que se percató que el cachorro nunca había dormido en una cama.

La mujer, quien le puso de nombre al cachorro Jordan Knight por el cantante de New Kids on the Block, pensó que el perro estaba enfermo. “No me di cuenta de lo que estaba haciendo al principio: tenía la cabeza inclinada y se mecía, lo que pareció extraño”, expresó Melissa, autora del video en Facebook.

“Me tomó un minuto y luego me di cuenta de ‘Oh Dios mío, él está durmiendo así’ mientras estaba de pie junto a la cama de un perro”, “Me rompió verlo así, expresó la joven con lágrimas en los ojos al recordar la triste escena que le dio su pequeño Caniche.

Según los detalles que brindó la joven de 29 años, Melissa Lents, comentó que el perro fue hallado cubierto de orina y excremento dentro de una granja en Estados Unidos. Los usuarios de Facebook al conocer la historia del cachorro Jordan Knight, no dudaron en hacer viral esta publicación.

Aquí te compartimos las imágenes que Melissa compartió en sus redes sociales. Recuerda que para ver nuestra notagalería con imágenes del animal, lo único que tienes que hacer es deslizar cada foto hacia la izquierda.

Mira aquí el video viral de Facebook: