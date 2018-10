YouTube: Encuentran a peculiar lagartija haciendo ejercicios de forma extraña

Un muchacho se encontraba utilizando su celular mientras caminaba rumbo a la universidad y de pronto se percató de un extraño suceso en medio de la calle. No lo pensó dos veces y registró el hecho para luego compartirlo en su canal de YouTube, donde se hizo viral a las pocas horas de su publicación.

¿Qué pasó? De acuerdo con el video viral de YouTube, el joven se cruzó con una lagartija que se encontraba realizando ejercicios a vista y paciencia de todos los transeúntes.

"Me dirigía a la universidad y en el camino vi que una lagartija estaba realizando peculiares movimientos. Luego me di cuenta que en realidad estaba haciendo ejercicios. Es lo más curioso que he visto", señaló el muchacho en la leyenda del video viral de YouTube.

Al igual que el autor del video viral, miles de internautas quedaron asombrados con las imágenes y esto se ve reflejado en la caja de comentarios. "Jamás había visto a una lagartija en esa situación. No paro de reír", señaló un usuario de YouTube.

Hasta el momento, el video tiene más de 5 millones de reproducciones, cerca de 90 mil likes y cientos de comentarios en YouTube.

Mira el video viral de YouTube: