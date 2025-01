¿Qué ocurre al conectar un Google Chromecast a los puertos HDMI y USB de tu Smart TV?

Un problema bastante común que padecen los televisores inteligentes es que, con el tiempo, su rendimiento comienza a decaer, volviéndose cada vez más lentos. Además, muchas aplicaciones de streaming dejan de funcionar correctamente, debido a la falta de actualizaciones, ya que estos Smart TV funcionan con sistemas operativos antiguos que dejan de ser compatibles.

En lugar de comprar un nuevo Smart TV (algo realmente costoso) muchas personas prefieren adquirir dispositivos de streaming que permiten brindarles una segunda oportunidad a nuestros televisores antiguos. El más popular de estos aparatos es el Chromecast, un pequeño aparato desarrollado por Google que funciona con el sistema operativo Google TV.

¿Qué es Google Chromecast y cómo funciona?

La última versión del Google Chromecast no solo es ideal para los Smart TV que se han vuelto lentos, también para aquellos televisores viejos que no cuentan con conexión a internet. Basta con conectarlo en un televisor antiguo (como un modelo CRT) para que puedas acceder a Max, Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, entre otras plataformas de streaming.

Es importante destacar que, para acceder a Netflix u otras plataformas de pago, es necesario contar con una suscripción activa e iniciar sesión con tu cuenta para disfrutar de sus contenidos. Sin embargo, también hay aplicaciones como Pluto TV o YouTube que ofrecen miles de series y películas de forma completamente gratuita, aunque con anuncios publicitarios.

Google Chromecast también puede ser empleado como una consola de videojuegos retro. Dentro de su tienda, podrás encontrar emuladores de consolas antiguas como la Nintendo Entertainment System (NES), Super Nintendo (SNES), Sega Genesis, entre otras. Solo será necesario conectar un mando bluetooth compatible que te permita controlar los juegos.

¿Cómo conectar un Google Chromecast en tu Smart TV?

Utilizar el Google Chromecast en tu televisor inteligente es muy sencillo. El dispositivo incluye dos cables: uno debe conectarse al puerto HDMI de tu Smart TV y el otro al tomacorriente para alimentarlo. Una vez conectado, simplemente enciéndelo utilizando el control remoto incluido en la caja, y estará listo para configurarse y disfrutar de su contenido.

Si no cuentas con un segundo tomacorriente para conectar el Google Chromecast y no quieres comprar una regleta o extensión, puedes optar por conectar su cable de alimentación al puerto USB-A del televisor inteligente. De esta manera, el dispositivo de streaming recibirá la energía necesaria del Smart TV, en lugar de la corriente tradicional.

Sin embargo, este método no funciona en todos los televisores. Según detalla Xataka, es importante asegurarte de que el puerto USB-A de tu Smart TV proporcione la potencia necesaria para que el Google Chromecast funcione correctamente. Como mínimo, debe ser un puerto USB 3.0 (o superior) que ofrece una corriente de 0.9 amperios.