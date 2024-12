Con las herramientas adecuadas, no es necesario reemplazar tu televisor antiguo por un Smart TV. Foto: Composición LR | CoolBlue | Xataka.

Con las herramientas adecuadas, no es necesario reemplazar tu televisor antiguo por un Smart TV. Foto: Composición LR | CoolBlue | Xataka.

No todos los hogares disponen de televisores inteligentes, pero muchos tienen dispositivos más antiguos que cuentan con puertos HDMI. Aunque estos televisores no brindan acceso directo a aplicaciones modernas, ofrecen la posibilidad de mejorar su funcionalidad mediante dispositivos externos. Esto significa que, con las herramientas adecuadas, no es necesario reemplazar el televisor para disfrutar de las ventajas de un modelo actual.

Ante este panorama, dispositivos como el Chromecast ofrecen una alternativa eficaz para revitalizar televisores antiguos. Sin necesidad de adquirir un nuevo aparato, este pequeño, pero poderoso dispositivo transforma tu experiencia, proporcionando acceso a un amplio ecosistema de aplicaciones y funcionalidades modernas.

¿Qué es un Chromecast?

El Chromecast, desarrollado por Google, es un dispositivo de streaming que se conecta al puerto HDMI de cualquier televisor, ya sea un modelo antiguo o una Smart TV. Su objetivo principal es modernizar televisores con sistemas operativos obsoletos o inexistentes, lo que permite a los usuarios acceder a servicios populares como Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y más.

A diferencia de depender del software interno de un televisor, el Chromecast opera mediante Google TV, un sistema que brinda acceso a la amplia biblioteca de aplicaciones disponibles en la Play Store. Además de aplicaciones de streaming, los usuarios pueden descargar herramientas variadas, desde emuladores de consolas clásicas hasta aplicaciones de ejercicio y cocina.

Solo requiere conexión al puerto HDMI y a una fuente de energía. Foto: Composición LR | ADSLZone.

Otra ventaja del Chromecast es su facilidad de uso. Solo requiere conexión al puerto HDMI y a una fuente de energía. Aunque algunos televisores modernos tienen puertos USB que alimentan el dispositivo, se recomienda utilizar una toma de corriente para garantizar un rendimiento óptimo.

¿Qué puedes hacer con un Chromecast?

El Chromecast es más que un simple dispositivo para transmitir contenido. Su versatilidad lo convierte en una herramienta imprescindible para cualquier televisor. Aquí algunas de sus principales funcionalidades: