¿Pueden robar tus datos por instalar Magis TV o Flujo TV en tu Smart TV? Esto dice un experto

Magis TV, conocida también como Flujo TV, es una plataforma de streaming que se ha vuelto muy popular en TikTok y otras redes sociales, ya que ofrece miles de películas, series y canales en vivo, a los que puedes acceder desde varios dispositivos, como un Smart TV, computadora, teléfono inteligente, entre otros. Aunque parece una aplicación confiable, muchos expertos recomiendan no instalarla. ¿Por qué?

¿Qué es Magis TV y Flujo TV?

Si estás pensando instalar Magis TV, debes saber que (a diferencia de Netflix, Amazon Prime Video o Disney+) esta plataforma de streaming no tiene las licencias del contenido que ofrece. Lo curioso es que no es gratuita, debes pagar una suscripción mensual, es decir, los usuarios están gastando su dinero en piratería, la misma que pueden encontrar en páginas como Cuevana, PelisPlus, etc.

Quizás no lo sepas, pero en algunos países (Ecuador, por ejemplo), la aplicación fue bloqueada permanentemente por infringir los derechos de autor. Por ese motivo, los desarrolladores de Magis TV se vieron obligados a cambiar el nombre de su plataforma. Aunque ahora se le conoce como Flujo TV, se trata de la misma app que representa un peligro para tu información. ¿Por qué?

¿Por qué no debes instalar Magis TV o Flujo TV?

Al ser una plataforma pirata, Magis TV o Flujo TV no se encuentra disponible en Play Store, App Store, entre otras tiendas oficiales, las cuáles suelen revisar las aplicaciones antes de publicarlas. Para descargar su APK (instalador) es necesario que visites páginas web poco confiables, ya que no hay un sitio 'oficial' desde donde puedas bajar el archivo.

La mayoría de portales que promocionan Magis TV suelen incluir anuncios excesivos, muchos de ellos pueden llevarte a páginas maliciosas que podrían terminar infectando tu dispositivo. Incluso el mismo APK podría venir con un malware escondido, ya que estas páginas no poseen los mismos filtros de seguridad de Google, Apple u otras empresas.

En la actualidad, muchos cibercriminales se aprovechan de la popularidad de ciertas aplicaciones para publicar versiones que traen oculto un malware que roba información. No solo tus fotos y videos, el delincuente busca tener acceso a tu smartphone, para conseguir las contraseñas de seguridad de tus apps bancarias y poder vaciar tus cuentas.

Paco Web, un especialista en temas de ciberseguridad, recomendó a los usuarios a no utilizar Magis TV. No solo porque su APK puede venir con algún programa malicioso, si no porque pide permisos innecesarios para una plataforma de streaming, como acceso a tu cámara, lista de contactos, micrófono, poder instalar apps sin permiso, etc.

¿Es peligroso instalar Magis TV o Flujo TV en un Smart TV?

Ya quedó claro que Magis TV/Flujo TV es una aplicación que puede poner en peligro la información que tienes en tu teléfono inteligente, tablet o computadora. Sin embargo, muchos piensan que pueden utilizarla en un Smart TV, Chromecast u otro dispositivo similar, ya que no guardan datos valiosos en esos equipos. ¿Qué tan cierto es eso?

De acuerdo al especialista, instalar Magis TV o Flujo TV en un televisor inteligente también es sumamente peligroso, así hayas iniciado sesión con un correo electrónico secundario y no tengas información importante. Esto debido a que el malware puede buscar vulnerabilidades con el objetivo de tener acceso a los equipos conectados en la red Wi-Fi. Es decir, tus otros dispositivos también estarán en riesgo.