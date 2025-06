¿Por qué no debes descargar el "WhatsApp estilo iPhone" en tu teléfono Android? Podrías perder tu cuenta

Estas versiones de WhatsApp no son oficiales. | Foto: captura de YouTube/Lau Dumé

Estas versiones de WhatsApp no son oficiales. | Foto: captura de YouTube/Lau Dumé

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares del mundo, gracias a su interfaz sencilla y libre de anuncios. Además, sus desarrolladores, la compañía Meta, suelen lanzar actualizaciones periódicas que incluyen nuevas funciones, las cuales son bien recibidas por millones de usuarios tanto de dispositivos Android como de iPhone.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

A pesar de todas sus características, muchas personas prefieren usar versiones modificadas de WhatsApp que tienen funciones no presentes en la versión original, debido a que son sumamente controvertidas. Una de estas aplicaciones alteradas, que no son oficiales, se ha vuelto viral en las redes sociales bajo el nombre de 'WhatsApp estilo iPhone'.

¿Qué es WhatsApp estilo iPhone?

Se trata de una versión modificada (MOD) de WhatsApp que permite a los usuarios de teléfonos Android disfrutar de una interfaz similar a la de los iPhone, considerada por muchos como más estética. El problema es que esta aplicación no fue creada por Meta, la compañía fundada por Mark Zuckerberg, sino que fue hecha por terceros.

Por lo general, las versiones no oficiales de WhatsApp traen funciones polémicas, como la posibilidad de ver mensajes o estados eliminados, saber cuándo tus amigos se conectan, enviar mensajes masivos o “bomba” que pueden bloquear el smartphone de la otra persona, entre otras características que resultan atractivas para muchos usuarios.

Al tratarse de una versión no oficial, no está disponible en Play Store. Si deseas instalarla en tu celular, tendrás que hacerlo desde una página web de terceros. Esto resulta sumamente peligroso, ya que no puedes saber si el archivo APK (instalador) que estás descargando contiene algún malware oculto que pueda robar tu información.

Aunque muchos influencers, creadores de contenido e incluso medios digitales promocionan estos MOD de WhatsApp, pocos advierten sobre los riesgos que conlleva usarlos. Varios expertos en ciberseguridad no recomiendan su instalación, y la misma Meta ha advertido que, de llegar a utilizarlas, los usuarios podrían enfrentar severas sanciones.

¿Por qué no debes usar WhatsApp estilo iPhone?

En su blog oficial, los desarrolladores de WhatsApp han dado a conocer las sanciones que aplican a quienes usan versiones modificadas de su aplicación de mensajería instantánea. Si te detectan usándola por primera vez, recibirás una suspensión temporal, lo que significa que no podrás acceder a la plataforma durante 24 horas.

Si vuelves a ser detectado usando una versión modificada, las consecuencias serán más severas. En esta segunda ocasión, el baneo será permanente, lo que implica que no solo perderás acceso a tus mensajes, tu cuenta de WhatsApp será suspendida para siempre y no podrás seguir usando el servicio con tu número telefónico.